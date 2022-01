Colo Colo vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE | se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo de Verano que se juega en Argentina. El duelo se jugará el lunes 17 de enero desde las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora de Argentina y Chile). La transmisión estará a cargo de la señal de Star Plus .

Boca Juniors debuta en el Torneo de Verano, mientras que Colo Colo se quedó con el triunfo de la primera fecha ante la Universidad de Chile. El marcador quedó 2-1, anotaron Gabriel Costa y Maximiliano Falcón. El descuento lo hizo Darío Esteban Osorio.

Sebastián Battaglia, técnico del equipo xeneize, todavía no tiene confirmado el equipo titular. Boca se prepara para afrontar el torneo local y también la Copa Libertadores, competencia pendiente a ganar y la cual no obtienen desde la temporada 2007.

La prensa argentina especula que el once titular sería con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

¿A QUÉ HORA JUEGA COLO COLO VS. BOCA?

En Chile , el partido de Colo Colo vs. Boca Juniors está programado a las 21:00 horas locales. A continuación te mostramos todos los horarios para que no te pierdas la transmisión vía El Comercio .

→ Argentina – 21:00

→ Perú – 19:00

→ Colombia – 19:00

→ Ecuador – 19:00

→ México – 19:00

→ Paraguay – 21:00

→ Venezuela – 20:00

→ Bolivia – 20:00

→ Uruguay – 21:00

→ Brasil – 21:00

En el Grupo A están Boca Juniors, Colo Colo y la Universidad de Chile, mientras que en el Grupo B se ubican Independiente, San Lorenzo y Talleres de Córdoba. La final se jugará el 25 de enero con los ganadores de cada zona.

Tras el primer partido, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros indicó: “Fue un partido favorable para nosotros, en juego y posibilidades. Tras el 2-0 empezamos a relajarnos en la posesión y un error en la defensa nos costó el gol. Estoy conforme porque después de ocho días de entrenamientos mostramos un buen fútbol”.

QUÉ CANAL TRANSMITE COLO COLO VS. BOCA

La transmisión del partido amistoso estará a cargo de Fox Sports Premium para Argentina y live streaming por la señal de Star Plus (Star+) para Chile y Sudamérica.

Debido a las ausencias de Morales y Parraguez, añadió: “Hay jugadores que están tocados o no están bien en lo físico y no quisimos arriesgarnos. Todos los que no participaron y no estuvieron citados es porque no están al 100 por ciento físicamente y no queremos arriesgarlos”.