En los últimos días Romelu Lukaku ha dado que hablar en redes sociales y no necesariamente por sus goles con el Inter de Milán. Y es que con el fútbol detenido por el coronavirus en Italia, el delantero belga ha incursionado de lleno en su faceta de influencer, abocándose a realizar streamings con sus seguidores en Instagram.

Es así que en un nuevo diálogo con los usuarios de esta popular red social, el exjugador del Manchester United respondió algunas preguntas de sus fans, mientras hablaba también de sus compañeros en el Inter de Milán. Sobre estos últimos, Lukaku se la ‘agarró’ especialmente con uno: el croata Marcelo Brozovic.

Sin ser los grandes amigos en el Inter, Lukaku no desaprovechó la oportunidad de devolverle un vacile que Brozovic le había propinado antes en redes, y lo tildó de “bruto”, además de burlarse de su peinado antes de siquiera reconocer su calidad como futbolista sobre el gramado.

“Él me ha llamado bruto, pero es más bruto él que yo con esos pelos que parecen de un actor porno. No me gusta como va peinado”, dijo el ariete del conjunto ‘neroazzurro’, generando las risas de sus seguidores. Claro, segundos después aclaró que todo se trataba de una broma.

Por otro lado, Romelu Lukaku no pudo evitar pronunciarse de su también compañero y colega en el ataque del Inter, Lautaro Martínez. Recientemente vinculado con el Barcelona, el belga solo tuvo palabras de elogio para el ’10′ argentino, pretendido por los ‘azulgrana’ y hasta por el Manchester City.

“Es fantástico como jugador y como persona. Está creciendo y estoy contento de poder jugar a su lado. Lo adoro”, reconoció el futbolista. Finalmente, Lukaku se dio el tiempo de comparar la Premier League y la Serie A, dos torneos que le encantan: “La intensidad es diferente y la Serie A es más táctica, pero ambas competiciones son bellas”, sentenció.