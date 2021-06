Corrección: Nota publicada originalmente en enero de este año

Cristiano Ronaldo marca tendencias no solo por lo que hace dentro del campo, sino también por sus acciones fuera de ellas y esta lunes tuvo un acto que ha generado diversos comentarios en el mundo. El atacante se presentó en la conferencia de prensa previo al partido entre Portugal vs. Hungría de la Eurocopa 2020 de este martes y retiró las botellas de Coca Cola que estaban en la mes.





Coca Cola es auspiciador oficial de la Eurocopa, por lo que las bebidas estaban en la mesa. Cristiano llegó y las quitó, reemplazándolas por una botella de agua. “¡Agua! Coca Cola no”, expresó, dando a entender que las gaseosas son dañinas para la salud. Esto quizás le cueste una multa al jugador, pero su mensaje quedó muy claro.

La dieta de Cristiano Ronaldo es estricta y excluye las bebidas azucaradas, y eso lo ha llevado a ser uno de los delanteros más letales de la historia. Incluso, en su familia está prohibido comer papas fritas y gaseosas. “Veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta”, declaró sobre su hijo hace unos meses.

Portugal debuta con Hungría este martes. (Foto: AFP)

En 2010, el ciudadano Chris Verschueren pasó 83 horas cocinando papas fritas en su pequeño restaurante de Bélgica. Mil quinientos kilos de papas cortadas en delgados dedos para entrar en los Récord Guinness. También de papa, pero sancochada, el Perú tiene una marca inscrita en esta biblia: en mayo del 2018 alcanzó el récord de la Causa más grande del mundo, un plato preparado por Universidad San Ignacio de Loyola, en alianza con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Las papas fritas son adictivas y por eso mismo, podrían servir para las clases de matemáticas: en la web de McDonalds en Perú se puede hacer el cálculo de cuántas calorías consumes luego de devorar la combo XL, por menos de 2 dólares. En las alturas en donde vive Cristiano Ronaldo, el futbolista más importante de la historia del fútbol portugués tras Eusebio, el problema no son las papas sino el papá: Cristiano Jr., su hijo de 10 años, tiene madera de futbolista pero a su padre/robot no le gusta que las coma.

Llamado también CR7, alias de CPU más que chapa de malabarista, el Ronaldo portugués ha establecido con sutileza las reglas a seguir en casa por quienes apunten a ser futbolistas. Tiene galones para hacerlo: Cristiano es en el único futbolista en el mundo que pone en duda el mito Messi. Para heredarlo, si acaso eso lo ilusiona, el niño Cristiano Jr. debe dejar de tomar gaseosa, descansar en agua fría luego de trotar en la cinta y ya no comer papas fritas. Más o menos, dejar de ser un niño.

Contrario a lo que uno podría imaginar por sus millones -en junio pasado Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista billonario en la historia-, esta es la franciscana dieta con que se alimenta, detallada por la revista Esquire:

LA DIETA PROMEDIO DE CR7 -Desayuno: Jamón, queso y yogur bajos en calorías. -Almuerzo: Pollo acompañado con ensalada. -Comida: Pescado con verduras. -Merienda: Tostadas con aguacate y fruta. -Cena: Pescado o carne con ensalada (divididas en dos sesiones separadas).

Y luego intercala cinco siestas al día.

El diario inglés The Sun aportó más bibliografía sobre los cuidados nutricionales de este hombre de cuerpo de acero. ¿De qué trata el “régimen de los seis platos”? Una dieta que básicamente se sostiene en el consumo de tres tipo de pescados: el pez espada, atún y bacalao son los favoritos.

Sería feliz en el norte del Perú.

“Las dietas para deportistas de alta competencia -explica la nutricionista Susan Villegas, @nutricionistasusan en IG, CNP 2974, con experiencia en cadenas de gimnasios en el Perú- deben incluir, básicamente, los llamados macronutrientes: 60% de carbohidratos, 25% de grasas y 15% de proteínas. Es lo más armónico posible. En el caso de Cristiano Ronaldo, esta dieta debe incluir además suplementación proteíca dado el inmenso gasto que hace mientras practica este deporte en sus tres etapas (la preparación, la competencia y la recuperación”. La nutricionista tiene un pequeño de 5 años que también sueña con ser futbolista. “Las gaseosas para los niños, por ejemplo no le entregan ningún nutriente. No son recomendables. Además, el ácido fosfórico que potencia su sabor acelera la deshidratación, compite con la absorción del calcio, magnesio y zinc. Minerales indispensables en el crecimiento”. Golpe nocaut para los muchachos que, perdidos en lontananza, se sirven una soda en las rocas.

Sobre las papas fritas, el demonio para la familia Ronaldo, hay un tema: las frituras en general son dañinas, pues generan grasas trans, es decir, grasas malas. Producidas al momento de freír porque cambia la composición del aceite. “Los daños celulares perjudican el crecimiento en un niño”, explica la nutricionista.

El tema es que los niños no hacen esos cálculos y solo quieren ser niños.

Cristiano Ronaldo lleva una exigente dieta de seis comidas al día.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces toma gaseosa y come papas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo”, explicó el jugador de la Juventus hace unas horas y se convirtió rápidamente en tendencia. Esta vez en una faceta no tan explorada. Es un crack, Balón de Oro, goleador de Champions League, esposo, billonario, modelo de calzoncillos, dueño de hoteles, hijo noble. Y ahora, también, papá preocupado por su pequeño.

PARA QUIENES LO OLVIDAN, ÉL ES CR7

