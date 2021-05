Simeone sobre el fichaje de Suárez: "Vino con toda la cuestión vivida de su salida en Barcelona y llegó con rebeldía".

Luis Suárez llegó al Atlético de Madrid en setiembre de 2020 tras su abrupta salida del Barcelona. El ‘Pistolero’ aceptó la oferta del cuadro ‘Colchonero’, con quien se coronó campeón de LaLiga Santander el último fin de semana. Diego Simeone reveló detalles del fichaje del uruguayo, quien marcó el tanto con el que se quedaron con el título.

Dos días después del campeonato de LaLiga Santander, el ‘Cholo’ brindó una entrevista a ‘F360 de ESPN’ en la que reveló detalles de su conversación con la directiva del Atlético de Madrid para la llegada de Suárez. Simeone recordó que años atrás habló con el ‘Pistolero’ para que dejara Liverpool y fichar por el Rojiblanco, pero eligió al Barcelona. Años después, no dejaría pasar la oportunidad de dirigirlo.

“Cuando apareció la posibilidad me llamaron del club y me dicen: ‘¿qué te parece la posibilidad de que venga Luis Suárez?’ y respondí: ‘¿Me están hablando en serio?’ No me preguntes, vamos por ello, dejen que hable con él. Cuando hablé con él, lo primero que le dije fue: ‘Mirá Luis, nosotros necesitamos ganar, y vos querés ganar, la puerta está abierta’”, dijo Simeone.

La revancha del ‘Pistolero’

Para muchos, la salida de Luis Suárez del Barcelona no fue la adecuada, pues el charrúa era uno de los goleadores históricos de los culés y merecía otro trato. Diego Simeone recordó los primeros días del ‘Pistolero’ en el club.

“Hay jugadores que están elegidos con la varita mágica, como Suárez, es ganador. Vino con toda la cuestión vivida de su salida en Barcelona y llegó con una rebeldía de un chico de 20 años, con un entusiasmo, con unas ganas de demostrar que estaba vigente.... y cuando un tipo, que está acostumbrado a ganar, se suma a un equipo que necesita ganar, yo dije... este año puede pintar bien”, finalizó el ‘Cholo’.

