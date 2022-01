Desea más minutos de lo que dispone en el cuadro Blanco. Eden Hazard llegó para ser la nueva estrella del Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo, sin embargo, no ha sido así. El delantero belga no ha mostrado su mejor nivel futbolístico y ha presentado varias lesiones, motivo por el cual no es pieza fundamental para Carlo Ancelotti.

El belga no fue tomado en cuenta en la definición del título español y sumó tres partidos sin aparecer en la pizarra del técnico merengue. Esto ha generado una gran molestia en el futbolista que analiza seriamente salir del club este mes de enero. Quiere protagonismo y sabe que si se queda no lo conseguirá.

Según informó el periodista belga Sacha Tavolieri, el jugador tiene un fuerte deseo de salir del Real Madrid ahora, durante el mercado invernal. Necesita minutos para recuperar su mejor nivel futbolístico y todo hace indicar que seguir en el Santiago Bernabéu no se lo permitirá.

Tras la decisión de Hazard, su salida podría darse, pero la complicación estaría en el club que lo acogería. A pesar de que tienen un importante currículum, sus opciones son limitadas. Se especuló con su regreso a Chelsea, pero Thomas Tuchel tiene en esa posición a Christian Pulisic y a Hudson-Odoi. El técnico alemán no estaría dispuesto a ‘sacrificar’ a sus futbolistas por Eden.

Newcastle también sería una opción. El cuadro de las ‘Urracas’, con sus millonarios dueños como respaldo, están planeando una ‘revolución’ en el equipo para este 2022. Hazard podría convertirse en su principal referente y en el encargado de liderar el ataque.

Mundo Deportivo explica que Ancelotti no tiene planeado dejar ir a ningún futbolista este mes a menos que el protagonista decida conversar con él y se lo pida. En ese caso, Carletto conoce a la perfección lo corta que es una carrera deportiva, por lo que no pondría trabas para dar el visto bueno y que el belga parta a otro club.