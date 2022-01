Por las señales de El Canal del Fútbol (ECDF) , Ecuador vs. Brasil EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 este jueves 27 de enero del 2022 desde las 4:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Además, el partido será transmitido por Movistar TV , TyC Sports y SporTV .

La ‘Tricolor’ de Gustavo Alfaro posee grandes opciones de convertirse en la tercera selección (tras Brasil y Argentina) en asegurarse un espacio en la Copa del Mundo. Para cerrar, el cuadro norteño necesita ganar en casa y, de paso, romper el invicto de la ‘Canarinha’.

A QUÉ HORA JUEGAN ECUADOR - BRASIL POR ELIMINATORIAS

México – 3:00 p.m.

Perú – 4:00 p.m.

Colombia – 4:00 p.m.

Ecuador – 4:00 p.m.

Venezuela – 5:00 p.m.

Bolivia – 5:00 p.m.

Argentina – 6:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Uruguay – 6:00 p.m.

Brasil – 6:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

QUÉ CANALES VER PARTIDO DE ECUADOR - BRASIL

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Perú

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Play

“A mí me gustaría clasificar a lo grande, a mí me gustaría ganarle a Brasil”, expresó el DT del combinado ecuatoriano en la víspera. “Sé que es muy difícil, las estadísticas dicen así”, agregó el estratega argentino con relación a los cruces ante el ‘Scratch’.

DÓNDE VER EL CANAL DEL FÚTBOL (ECDF)

Para ver los partidos de la selección de Ecuador y la Copa Ecuador te dejamos hasta tres opciones, en donde podrás seguir la señal en vivo:

TVCABLE (canales 214 SD y 745 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluido impuestos al mes.

(canales 214 SD y 745 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluido impuestos al mes. CNT (canales 3 SD y 777 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

(canales 3 SD y 777 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes. DIRECTV (canales 655 SD Y 1655 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

CÓMO VER EL CANAL DEL FÚTBOL

Para ver la señal en directo de El Canal del Fútbol , deberás ingresar al sitio oficial ( https://elcanaldelfutbol.com ). Luego deberás ir al enlace donde dice “Regístrate” y a continuación ingresa los datos del formulario y haz clic en el botón “Registrarse”, le llegará un correo de verificación con un enlace indicando que debe hacer clic en el mismo, una vez hecho esto, estará registrado.

CÓMO VER POR TV ECUADOR VS BRASIL ONLINE POR ELIMINATORIAS 2022

Movistar Deportes es la señal habilitada para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a la selección ecuatoriana ubicada en la tercera posición de la tabla con 23 puntos, seguido por Colombia y Perú, ambos con 17 unidades y que se medirán entre sí.

Sobre el equipo, la presencia de Ángel Mena está en duda, pues sintió molestias en el último partido que jugó con León de México. Mientras que el atacante Jeremy Sarmiento, los defensas Luis Fernando León y Byron Castillo, este último suspendido, son bajas confirmadas.

De su lado, Brasil fue el primer combinado de Sudamérica que clasificó a Qatar 2022. Entonces, en adelante, el técnico Tite aprovechará los siguientes partidos del certamen para afinar la lista que llevará a la Copa del Mundo.

Para esta jornada, el DT dejó fuera Neymar, quien se recupera de una lesión con PSG. Dani Alves, Casemiro, Philippe Coutinho, Lucas Paquetá, Raphinha y Vinicius Junior son los principales referentes para la visita a Quito.

CÓMO CONTRATAR EL CANAL DEL FÚTBOL EN ECUADOR

Ahora puedes suscribirte en más de 50.000 puntos de venta en todo Ecuador. Recarga y vive cada encuentro a través de tu smartphone, tablet, computador o smartTV. Envía ECDF al 7447 o haz clic AQUI. Se debitará de tu saldo o cargará a tu factura.

ALINEACIONES DE ECUADOR - BRASIL: POSIBLE ONCE

Ecuador: Alexander Domínguez; Romario Caicedo (Ángelo Preciado), Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Alan Franco, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Brasil: Alisson, Emerson, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Coutinho, Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha.