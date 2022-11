Esta investigación hizo un rastreo completo sobre el tema de los jugadores experimentados. Actualmente los torneos sudamericanos de Primera División registran más de 80 jugadores que nacieron entre 1980 y 1984. El más longevo es Paulo de Silva (42 años), ícono y leyenda del balompié paraguayo, que viste los colores del 12 de Octubre de su país. En el Top 15 destaca el nombre de un peruano, Mauricio Montes (40 años), quien a partir de la segunda mitad del año fue fichado por Alianza Atlético de Sullana, proveniente de Cusco FC.

Jugadores de campo más veteranos de Sudamérica

Jugador Posición Edad País Club Paulo da Silva Defensa 42 Paraguay 12 de Octubre (Paraguay) José Sand Delantero 42 Argentina Lanús (Argentina) Santiago Silva Delantero 41 Uruguay Aldosivi (Argentina) Moisés Galezo Defensa 41 Venezuela Hermanos Colmenárez (Venezuela) Humberto Suazo Delantero 41 Chile Deportes La Serena (Chile) Roque Santa Cruz Delantero 41 Paraguay Libertad (Paraguay) Santiago Salcedo Delantero 41 Paraguay Sol de América (Paraguay) Marcelo Gomes Mediocampista 40 Brasil -Bolivia Universitario de Sucre (Bolivia) Richard Blanco Delantero 40 Venezuela Mineros (Venezuela) Cristian Pellerano Mediocampista 40 Argentina Independiente del Valle (Ecuador) Martín Galmarini Defensa 40 Argentina Tigre (Argentina) Juan Manuel Ortíz Delantero 40 Uruguay Cerrito (Uruguay) Ignacio Gonzáles Mediocampista 40 Uruguay Danubio (Uruguay) Mauricio Montes Delantero 40 Perú Alianza Atlético (Perú) Antolín Alcaraz Defensa 40 Paraguay Olimpia (Paraguay)

Con un 40%, los defensores son los que mayor porción del pastel representan. Después le siguen los delanteros (30%) y solo un paso más atrás se ubican los mediocampistas que llegan al 29%. Nos detenemos y fijamos la atención en el segundo grupo, el cual destaca por tener la mayor proporción de futbolistas que militan en la Liga 1. Ellos representan el 25% de todos los atacantes veteranos en esta parte del continente, superando a los torneos de Argentina y Paraguay.

Liga País Porcentaje Liga 1 Perú 25% Liga Profesional Argentina 17% División de Honor Paraguay 17% Brasileirao Brasil 9% Uruguay Uruguay 9%

Son seis los embajadores longevos que siguen rompiendo las redes en nuestro campeonato. La mitad de este grupo son hombres de gol que defienden los colores de Alianza Lima: Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre. Entre los tres suman 115 años. Cada uno vive un presente distinto en los últimos años de sus carreras, marcando polos tal como ocurre ocurre con la ‘Foquita’ y el ‘Pirata’.

Atacantes más longevos de la Liga 1 2022

Jugador Edad Club Mauricio Montes 40 Alianza Atlético Hernán Rengifo 39 ADT Wilmer Aguirre 39 Alianza Lima José Carlos Fernández 39 Carlos Mannucci Hernán Barcos 38 Alianza Lima Jefferson Farfán 38 Alianza Lima

Calvario de ausencias

Desde que Jefferson Farfán regresó a Alianza Lima solo ha sumado 16 partidos, siendo titular en dos ocasiones. Números bastante alejados de los que tuvo durante sus dos últimas temporadas con el Lokomotiv de Moscú: 49 presencias desde el once inicial de los 53 juegos que disputó entre el plano local e internacional. Declive explicado por una considerada lesión en la rodilla izquierda que sufrió en la Copa América 2019, de la cual aún no ha podido recuperarse al 100%.

Entre 2021 y octubre del presente año se la pasó fuera de las canchas el 64% del tiempo. Este año apenas tuvo acción en siete minutos del clásico frente Universitario de Deportes por la décima jornada del Torneo Clausura y los últimos instantes del choque contra Binacional por la jornada 17 del mismo certamen, dejando más dudas que certezas sobre su estado físico. A tres fechas del final de la fase regular, el segundo máximo artillero histórico de la Selección Peruana parece estar dando sus últimos trotes en el plano profesional.

Lesiones durante los últimos dos años

Año Lesión Días fuera de la cancha 2022 Rodilla izquierda 44 2022 Rodilla izquierda 280 2021 Rodilla izquierda 101

Pirata incansable

A diferencia de la ‘Foquita’, Hernán Barcos no ha sufrido ninguna lesión desde que llegó a Alianza Lima. Solo estuvo ausente en tres encuentros, todos del Torneo Clausura (San Martín, Atlético Grau y FBC Melgar), por acumulación de tarjetas amarillas. Su aporte a la ofensiva íntima terminó siendo crucial para la obtención del título nacional 2021 y quiere repetir lo mismo esta temporada, inscribiendo su nombre como el máximo artillero veterano de Sudamérica.

Temporada PJ Partidos como titular Goles Asistencias 2022 36 35 16 6 2021 29 25 11 8

Jugador Club Goles Hernán Barcos Alianza Lima (Perú) 16 Richard Blanco Mineros (Venezuela) 13 Roque Santa Cruz Olimpia (Paraguay) 12 Óscar Cardozo Olimpia (Paraguay) 11

Pero no es nada raro que el ‘Pirata’ se ausente de los campos de juego por algún problema físico. Su carrera se ha caracterizado por no tener muchas paras debido a alguna lesión. Según su historial, el argentino no registra ninguna desde 2017, cuando vestía los colores de la Liga de Quito. Aquella vez un golpe en la pantorrilla derecha lo dejó 22 días fuera de competencia.

Hablan los especialistas

Los casos de Jefferson Farfán y Hernán Barcos nos llevaron a conversar con reconocidos especialistas médicos nacionales sobre el tema de la veteranía dentro del fútbol. Ellos, desde su campo profesional, explicaron qué sucede cuando un jugador entra en el último tramo de su carrera.

Va más allá de la medicina

El doctor Julio Grados, jefe del Departamento Médico de la Federación Peruana de Fútbol (2007-2010), asegura que no se puede dar una edad precisa para saber hasta cuando un jugador puede permanecer en la élite profesional. No solo depende de un tema de tiempo de vida, sino también de otros factores.

“Si un jugador tiene 38 o 39 años es porque puede hacerlo. El cuerpo de alguien de más de 30 años tiene una desventaja en lo que respecta a adquirir una lesión. Todos los tejidos del aparato locomotor poseen menos consistencia a esa edad, pero no quiere decir que porque se trata de un jugador veterano se va a lesionar si o si. Van a pesar otros factores como la posición en el campo de juego y el tipo de vida que llevaron durante su carrera”, explicó.

Un factor clave

El tema físico juega un papel determinante para jugadores que están cerca del adiós. Según Alfredo Bernal, expreparador físico de la Selección Peruana y varios clubes del fútbol nacional, el trabajo con un jugador longevo no solo se debe enfocar teniendo en cuenta el historial de lesiones, sino también las temporadas que ha disputado, densidad de partidos, historial de lesiones y el peso.

“La edad si repercute en la preparación del futbolista, más no en la competencia. Si hablamos del entrenamiento debemos controlar y dosificar las cargas para los jugadores de más edad. No se trata de restar cargas, pero si ser más específicas en los movimientos. Es decir que realicen menos repeticiones de las series. Lo que hay que tener en cuenta es que a este tipo de jugadores no les gusta ser apartados del grupo. Ellos siempre tratan de estar ahí y motivar al equipo”, dijo.

Mente y cuerpo

Julio Peche, psicólogo deportivo, indica que un futbolista tienen edad cronológica y psicológica. Por ello comenta que a un jugador mayor de 37 años se no le puede decir que ya está listo para el retiro. Eso va a depender de cómo se encuentre en el aspecto físico, más allá de que la parte psíquica se mantenga por el deseo de seguir en actividad. Ambos deben ir de la mano.

“El nivel de respuesta muscular de un futbolista veterano ya no es el mismo. Esto está muy vinculado a la velocidad de reacción de la parte física. Desde el punto de vista psicológico hablamos de lo que es el deseo, una energía mental que le va a permitir al jugador responder a nivel muscular, siempre y cuando se haya sabido cuidar y no tenga rezagos de lesiones”, afirmó.

