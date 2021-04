Escándalo en el fútbol escocés. El reciente jueves, Stenhousemuir recibió al Albion Rovers, en partido por la Cuarta División. La victoria (1-0) se la llevó el elenco visitante, pero el resultado pasó a segundo plano, luego de la seria denuncia que hizo David Cox, de los Rovers, por la burlas por sus intentos de suicido, en contra de Jonathan Tiffoney.

“La segunda mitad del Albion Rovers-Stenhousemuir acababa de comenzar y me fui del estadio. No estaba jugando esta noche, estaba en el banco”, empezó a relatar en un video difundido en redes sociales, Cox, quien ha tenido problemas de depresión y ha intentado quitarse la vida en más de una oportunidad.

“Uno de los muchachos del equipo Stenny, estábamos teniendo una discusión y le dio un golpe a mi salud mental. Me dijo que debería haberlo hecho bien la primera vez”, continuó Cox, que por este hecho decidió ponerle punto final a su carrera en el fútbol.

El deportista de 32 años, asimismo, lamentó la poca atención que le dieron los árbitros. “Si me hubieran puesto en la cancha, probablemente le habría roto las piernas deliberadamente. Traté de hablar con los árbitros al respecto, pero no quisieron saberlo porque no lo escucharon”, contó.

Tiffoney negó las acusaciones. “Esto es simplemente falso. Durante la primera mitad del juego, fui objeto de abusos y comentarios despectivos de los Albion Rovers desenterrados. No reaccioné a estos”.

Al respeto, el Stenhousemuir, equipo del supuesto atacante se pronunció a través de un comunicado: “Si bien aceptamos que se pueden decir cosas durante un partido, creemos que las acusaciones son lo suficientemente serias como para merecer una investigación más detallada”.

La Asociación de Fútbol de Escocia, por su parte, ya ha iniciado una investigación sobre el tema.