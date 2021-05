ESPN en vivo, transmite el partido entre Barcelona - Celta de Vigo por LaLiga Santander 2021. El juego que será visto por miles de aficionados en España verá cómo el equipo liderado por Lionel Messi intentará meter a su club en la primera casilla de la tablas de posiciones. Como se recuerda, Atlético de Madrid -el líder-, ya se encuentra a cuatro puntos de distancia y el Real Madrid a dos cuando tan solo faltan por disputarse seis, pero los dirigidos por Koeman no quiere acabar con un mal sabor de boca una temporada en la que estaba destinado a no levantar títulos y para ello, en pondrá a su mejor once para conseguir la victoria en casa.

Señales para ver ESPN en vivo

Satélite vía DirecTV: Canal 621 y 1621

Satélite vía Sky: Canal 548 y Canal 1550

Satélite vía Movistar TV: Canal 480 y 884 (CHILE) - 483 y 884 (PERÚ Y COLOMBIA) - 483 (VENEZUELA)

Satélite vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 36 y 1711 (PERÚ) - 510 y 540 (COLOMBIA) - 63 y 124 (PARAGUAY)

Satélite vía StarTV México: Canal 501

Satélite vía INTV Argentina: Canal 101 y 622

Cable vía Telecentro Argentina: Canal 104 y 1009

Cable vía Tigo: Canal 508 y 701 (BOLIVIA) - 3002 y 1101 (EL SALVADOR)

Cable vía Cablevisión Argentina: Canal 22 y 103

Cable vía GrupoTV Ecuador: Canal 200 y 730

Cable vía Movistar TV Perú: Canal 504 y 740

Cable vía VTR Chile: Canal 49 para Santiago

Cable vía CMET Chile: Canal 53

Cable vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 64 y 521 (PERÚ) - 510 y 1510 (COLOMBIA) - 40, 203 y 1203 (EL SALVADOR) - 203 (GUATEMALA) - 203 y 1218 (NICARAGUA)

Cómo descargar la app de ESPN para ver Barcelona en vivo

ESPN tiene su propia App donde podrás seguir todas las transmisiones de los partidos de fútbol en vivo y en directo. Esta plataforma, totalmente gratuita para todos sus usuarios, podrás descargarla vía App Store y Google Play.

Descarga aquí ESPN desde App Store

desde App Store Descarga aquí ESPN desde Google Play

Horarios - Barcelona vs. Celta de Vigo

México - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Barcelona vs. Celta de Vigo: posible once

Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Araujo, Lenglet; Dembélé, Sergio Busquets, Ilaix Moriba, Pedri, Jordi Alba, Griezmann y Messi. DT: Ronald Koeman.

Celta de Vigo: Iván Villar, Kevin, Aidoo, Araujo, Aarón Martín, Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Iago Aspas y Mina. DT: Eduardo Coudet.