No es ningún descubrimiento que Cristiano Ronaldo no se encuentra a gusto en la Juventus. Tras desligarse del Real Madrid hace dos temporadas, el ariete luso ha sido eliminado de manera tempranera en las dos ediciones de la Champions League que ha disputado con el cuadro italiano. Asimismo, los estrategas que lo han dirigido no han dejado del todo contento a CR7. Es por ello que su agente ya estaría buscando su salida y hoy se ha anunciado una información que podría alterar el orden de los clubes europeos. Según un periodista español, el ex Manchester United ha sido ofrecido al Barcelona.

El canal deportivo ESPN, mediante la cuenta de SportsCenter, reveló lo siguiente: “El periodista Guillem Balagué, autor de una biografía de Messi, reveló en BBC 5 Live Sport, que Cristiano Ronaldo dejaría la Juventus porque el club pretende ahorrarse su salario, y su agente Jorge Mendes lo habría ofrecido a diferentes clubes europeos incluído el Barcelona”.

El periodista Guillem Balagué, autor de una biografía de Messi, reveló en BBC 5 Live Sport, que Cristiano Ronaldo dejaría la Juventus porque el club pretende ahorrarse su salario, y su agente Jorge Mendes lo habría ofrecido a diferentes clubes europeos incluído el Barcelona…🔥 pic.twitter.com/J7qd4BLi0P — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2020

Como se conoce, Barcelona ha intentado fichar a Neymar para la próxima temporada, pero el PSG no dejará que el delantero brasileño salga del club parisino. Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la escuadra francesa, tras conseguir la clasificación a la semifinal de la Champions League, afirmó que tanto ‘Ney’ como Kylian Mbappé “nunca se irán del PSG”.

Cristiano Ronaldo convirtió dos Iole frente al Lyon pero no alcanzó para clasificar en la Champions League. (Vídeo: Bein Sports)

Ante ello, siempre según Balagué, el agente de Cristiano Ronaldo estaría tratando de colocar al delantero en otro club de elite mundial. El delantero portugués aun se encuentra a plenitud pese a sus 35 años: convirtió 31 goles en la última temporada de la Serie A. Esa sería la principal razón para que el luso busque continuidad en un equipo que pelee por todo en la próxima campaña.

Se sabe que el PSG estaría interesado en contar con Cristiano para juntarlo a Neymar y Mbappé y formar un nuevo tridente que domine el fútbol europeo. Sin embargo, Mendes tendría intenciones de colocarlo junto a Messi en el Barcelona.

(Photo by Lluis GENE / AFP)

Rivaldo había adelantado que “era el momento” para unir a Messi y Cristiano Ronaldo

El pasado 04 de julio, Rivaldo, en un análisis en el portal web de una casa de apuestas, afirmó que “era el momento” para juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo. Ello lo indicó bajo el contexto de los rumores que situaban al argentino en el Inter de Milán para la próxima temporada.

“Con toda esta especulación, creo que algunos agentes, representantes ya están soñando con una asociación de Messi y Cristiano Ronaldo con la Juventus y el impacto que tendrá en el mundo. Creo que es el momento”, afirmó.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Champions League: La fórmula de un jugador del Bayern para frenar al Barcelona de Messi | VIDEO