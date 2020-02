Paulo Dybala atraviesa por uno de sus mejores momentos en la Juventus, y prueba de ello es que ha recuperado su titularidad en el equipo. Es más, ahora el delantero argentino es pieza indispensable en el once de Maurizio Sarri y en la ‘Vecchia Signora’ ya buscan renovarlo cuanto antes. No obstante, esta no sería una tarea fácil.

Según informó el portal web del medio italiano ‘Tuttosport’, tal parece ser que el futuro de Dybala en la Serie A dependerá de cuánto esté dispuesto a ceder la Juventus en términos contractuales. Y es que el argentino habría pedido nada más y nada menos que 10 millones de euros para renovar su vínculo con los turineses hasta 2025.

Como bien se recordará, Dybala tiene contrato con la Juventus hasta mediados del 2022, por lo que su renovación -pese al tiempo que queda- es una de las prioridades de la directiva. Es así que, tal y como recalca la citada fuente, la ‘Vecchia Signora’ no pondría mayor oposición a las exigencias salariales del ’10′. Más aún, teniendo en cuenta que hay varios clubes que desearían ficharlo.

En lo que va de la temporada, 'La Joya’ ha marcado un total de once goles con la camiseta de la ‘Juve’, y ha repartido la misma cantidad de asistencias. Su química con Cristiano Ronaldo es la mejor y, tras una serie de altibajos, el atacante internacional con la selección de Argentina parece haber logrado su mejor rendimiento, superando por mucho lo hecho la campaña pasada.

