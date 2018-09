FIFA The Best: Thibaut Courtois alzó el premio al mejor arquero del año Thibaut Courtois, portero belga que milita en el Real Madrid, logró la distinción de los premios FIFA The Best en su categoría. Hace pocos meses consiguió el tercer puesto en la Copa del Mundo 2018

