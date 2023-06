La exhibición de Bernardo Silva en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League contra el Real Madrid no solo ha sido noticia en su natal Portugal, sino todo el mundo quedó impresionado por la clase e inteligencia del jugador del Manchester City, que con su doblete dio la victoria al equipo de Pep Guardiola ante el Madrid (4-0), y lo llevará a disputar una final del torneo a nivel de clubes más importante del mundo.

Con 28 años, Bernardo Silva llegó al elenco de Manchester City desde la segunda mitad de la temporada 2017 y tuvo una de sus mejores exhibiciones con el elenco inglés en el Etihad Stadium contra el cuadro madridista.

El Comercio buscó a Hélder Cristovao, quien fuera técnico de Bernardo Silva en el Benfica B por la temporada 2013 -2014, para analizar el gran nivel de su expupilo que viene teniendo en el 2023. Esto nos respondió...

¿Qué piensas del nivel que mostró tu exjugador Bernardo Silva ante Real Madrid?

Bernardo está en un nivel muy alto. Ese partido y conquista lo va a poner en un camino más provechoso, un camino cerca a los mejores jugadores del mundo.

¿Lo pone contento el presente de Bernardo Silva de la mano de Pep Guardiola?

Su estilo de juego se acomoda mucho con Pep Guardiola. La fortaleza de Bernardo no está en el físico, sino se encuentra en su mente. Inteligencia, la forma cómo se mueve durante los partidos en la cancha, la forma cómo enfrenta a los jugadores y por eso está jugando a un nivel muy alto con el físico que tiene. Bernardo es rápido, fuerte físicamente, no salta mucho de cabeza, pero al final consigue estar en el gol. Juega por fuera o por dentro, es agresivo en los duelos, ya que es un futbolista que participa en el juego. Su inteligencia le permite participar y anotar goles.

Bernardo dobla la cuenta ✌️pic.twitter.com/O98S10PpXu — Manchester City (@ManCityES) May 18, 2023

¿Cómo es Bernardo Silva en los entrenamientos?

Bernardo es un jugador muy inteligente en su educación. Es un jugador de inteligencia muy alta, un jugador que le encanta tener el balón como puedes darte cuenta al mirar sus partidos. Le encanta entrenar, le gusta hacer preguntas en los entrenamientos, le gusta estar más allá de los entrenamientos. Él está muy pendiente de lo que pueda hacer los demás y él que puede aportar más con los entrenamientos para ser un mejor jugador. Como fue siempre pequeño tenía que ser más que los demás, ya que debía preveer jugadas para poder estar metido en el juego. Posee una inteligencia táctica lo cual le permite estar en un nivel muy alto en este momento

¿Conversó en los últimos días con Bernardo Silva?

No todavía no he conversado con él, va a ser padre, está en un momento muy dulce familiar. Me alegro mucho que la vida le está sonriendo a él.

Pep Guardiola, en el entrenamiento del equipo en la víspera de la final de la UEFA Champions League, en Estambul, Turquía, el 09 de junio de 2023. Foto: EFE / SEDAT SUNA

¿Cree que el Manchester City con este buen momento de Bernardo Silva pueda ganar la Champions League ante Inter de Milán?

Es un partido distinto, porque Inter está muy cómodo cuando juega en su área y explota los contragolpes con Dzeko, Lautaro y Lukaku, y Inter va a querer tener el balón mucho tiempo. El problema es, si el City no puede marcar un gol los primeros 20 o 30 minutos comenzará a entrar en duda, ya que sabemos cómo es el fútbol italiano y está sacando provecho de sus jugadores y sistema táctico que buscará hacer daño al Manchester City. Pero igual yo creo que el equipo de Pep Guardiola es muy favorito para levantar el título de la Champions League. El City ha tenido mucha más paciencia, hay confianza en su entrenador, en sus ideas y de la mano de Guardiola va a consolidar su proceso de juego y por fin podrá ser campeón europeo. Tiene un conjunto de jugadores muy fuertes, que cuenta con una gran estructura de organización el Manchester City y de la mano de Guardiola saca los resultados que consigue.

¿Piensa que en Benfica no valoraron a Bernardo Silva?

En esa época, Benfica tenía mucha calidad en su plantilla principal y Bernardo no tuvo la oportunidad ni si quiera de enseñar su juego. Las dudas empezaron en el jugador y después buscó la manera de salir del club y pagaron 15 millones por un jugador de equipo B. Es dinero y por eso se fue, pero Bernardo es un talento mundial, yo nunca dude que Bernardo algún día llegue a ese nivel, solo era cuestión de paciencia y que siga su camino.

Profesor, usted a estado rodeados con jugadores como Solano en Newcastle, ya que jugó con él y lo vio a André Carrillo en Benfica, ¿qué consejo le daría a los jóvenes como los peruanos que anhelan llegar al nivel de Bernardo Silva?

Lo que puedo decir es que Bernardo Silva empezó a jugar regularmente cuando tenía 18 o 19 años, porque era muy pequeño y tardaba mucho a mostrar su fútbol. Tenía mucha calidad técnica , pero los demás entrenadores no creían en él y cuando llegó a una altura promedio en el equipo B, ahí tuvo un rol importante. A los jóvenes les digo que sigan incrementando su valor, respaldarse bien en temas familiares, tener una conducta familiar muy buena y seguir su sueño. Hay que seguir y esperar tener una oportunidad. El consejo más importante para los jóvenes es que no tengan techo, luchen por sus sueños, hay que salir y buscar una oportunidad para jugar,porque la calidad está ahí y tarde o temprano encontrarán una oportunidad para ser visto. No hay que desistir nunca.

¿Habla con Solano?

Sí, habló con él muchas veces.

¿Una lástima que André Carrillo no haya seguido en Bénfica?

Fue a ganar mucho dinero en Arabia Saudi. Está millonario. Es importante también el dinero para nuestra vida. André Carrillo es un buen chico y como jugador excelente profesional. Todos sabemos la calidad que posee. Creo que le faltó más oportunidades.

¿Algo parecido lo que sucedió en Bénfica con Bernardo Silva?

Algo así, pero André Carrillo ya era un jugador hecho y con experiencia en Sporting Lisboa.