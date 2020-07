Un día después de ser parte de la gran victoria (2-1) de Fiorentina en su visita a Parma, Franck Ribéry se llevó una desagradable sorpresa, al descubrir que se metieron a robar en su casa en Florencia. El francés denunció el ataque en redes sociales y mostró las evidencias de lo desordenada que dejaron su vivienda.

“Al regresar de esta victoria contra Parma, me fui a casa. Esta casa en Italia, país en el que decidí seguir mi carrera después de tantos años hermosos en Múnich. Esto es lo que descubrí”, escribió Ribéry, en una publicación, después de colgar las imágenes de los ambientes de su domicilio.

Franck Ribéry denunció que robaron en su casa en Florencia y mostró las evidencias

El futbolista se mostró enfadado, pese a que solo perdió cosas materiales y no fue afectado ningún familiar. “Mi esposa perdió algunas bolsas, algunas joyas, pero alabado sea Dios, no es esencial. Lo que me sorprende es esta sensación de de tener los pantalones bajados y eso, ¡no lo acepto! Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos estaban a salvo en Múnich, pero ¿cómo podemos confiar hoy? ¿Cómo me siento / nos sentimos bien aquí hoy después de eso?”, añadió Franck Ribéry.

Por último, el deportista de 37 años dio a entender que analizará la situación para tomar decisiones respecto a su futuro. “No corro detrás de los millones, gracias a Dios no me falta nada; sin embargo; siempre corro detrás de la pelota, porque es mi pasión. Pero pasión o no, mi familia es lo primero, y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar”, contó.