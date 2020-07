Hemos tenido suerte de ver a Claudio Pizarro. Este jugador de 41 años, que generó amores y odios, le pone fin a su exitosa carrera tras 25 años de actividad. Sí, exitosa y no podemos ser mezquinos con eso. Nosotros hemos sido testigos de sus logros y pendientes, sin que nadie nos haya tenido que contar su historia o recurrir a los datos y videos del pasado. Querido y hasta idolatrado en el extranjero, criticado por muchos a nivel nacional. Lo cierto es que para muchos, me incluyo, es el mejor futbolista peruano de la historia a nivel de clubes.

En este informe resumiremos los logros y pendientes del ‘Bombardero de los Andes'. ¿Por qué es el mejor? No existe una norma o reglamentación para validarlo al 100%. Pasa con el eterno debate si Pelé, Diego Armando Maradona o Lionel Messi para ver quién es el mejor de todos los tiempos. Claudio Pizarro jugó menos de cuatro años en el fútbol peruano y estuvo 22 en el extranjero. Es reconocido a nivel mundial y su nombre se pronuncia con todos los idiomas.

Claudio Pizarro se retira: un repaso de sus títulos y lo que dijo el 'Pep' Guardiola

En Alemania lo ganó todo. Absolutamente todo. Sin embargo, su gran deuda -si lo queremos llamar así- fue con la selección nacional. Sus números no coincidieron con lo que hizo en Europa, pero tampoco es que hayan sido lamentables, como lo quieren ver algunos. Entre 1996 y 2020 jugó 889 partidos, metió 345 goles y dio 133 asistencias, además de ganar 21 títulos. En este informe repasaremos las marcas que conquistó a lo largo de su carrera.

EL ‘CONQUISTADOR’ DE ALEMANIA

Claudio Pizarro es ídolo y leyenda viviente en Werder Bremen. FOTO: EFE

Claudio Pizarro llegó a Alemania con 20 años. Werder Bremen lo acogió tras el excelente momento que vivía en Alianza Lima y que tuvo como partido cumbre aquel 8 de agosto de 1999, cuando le metió 5 goles a Unión Minas. El delantero no defraudó y desde su llegada marcó diferencias. Incluso le dieron la camiseta ’10′ y en su segundo partido anotó por primera vez. Solo dos temporadas fueron suficientes para que el poderoso Bayern Munich lo fiche dos años después.

Los ‘bávaros’ habían ganado la Champions League y el peruano ya era fijo en la selección nacional. En Múnich se cansó de levantar trofeos hasta mediados de 2007. Luego partió a Inglaterra para jugar por Chelsea, por pedido de Jose Mourinho. Lastimosamente el portugués no duró en Londres y Pizarro no tuvo la continuidad que él hubiera querido. Su regreso a tierras alemanas fue más pronto de lo esperado. Los ‘lagartos’ nuevamente lo adoptaron y el hijo pródigo respondió con lo que más sabe hacer: goles.

Sí fue una sorpresa su retorno a Bayern. El peruano, que ya tenía 33 años, nuevamente se codeó con los grandes del mundo y hasta fue dirigido por ‘Pep’ Guardiola, quien siempre se deshizo en elogios para el peruano. Ahí ganó su única ‘Orejona’ y el Mundial de Clubes en 2013. Cuando se pensó en el retiro, el ‘Bombardero’ resurgió de sus cenizas como un ave fénix para jugar unos años más, entre Bremen y Colonia. Estos son los logros que consiguió en Alemania.

¿QUIÉNES JUGARON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DEL WERDER BREMEN?

Claudio Pizarro arrancó (1999) y finalizó (2020) su carrera en Alemania con camiseta de Werder Bremen. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

FUTBOLISTA PAÍS PARTIDOS 1 Dieter Burdenski Alemania 444 2 Horst-Dieter Höttges Alemania 420 3 Dieter Eilts Alemania 390 10 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 320





¿QUIÉNES SON LOS GOLEADORES HISTÓRICOS DEL WERDER BREMEN?

La mejor temporada de Claudio Pizarro con los 'lagartos' fue en 2009-10: 41 partidos, 29 goles y 10 asistencias. FOTO: AFP

JUGADOR PAÍS GOLES 1 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 109 2 Marco Bode Alemania 101 3 Rudi Völler Alemania 97 4 Frank Neubarth Alemania 97

¿QUIÉNES JUGARON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DEL BAYERN MUNICH?

Claudio Pizarro ganó la Copa Intercontinental (2001) y la Champions League (2013) con Bayern Munich. (AP Photo/Luca Bruno)

JUGADOR PAÍS PARTIDOS 1 Sepp Maier Alemania 473 2 Oliver Kahn Alemania 429 3 Gerd Müller Alemania 427 12 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 327

¿QUIÉNES SON LOS GOLEADORES HISTÓRICOS DEL BAYERN MUNICH?

La mejor temporada de Claudio Pizarro en Bayern Munich fue en 2004-05: 35 partidos, 21 goles y 10 asistencias. FOTO: AFP

JUGADOR PAÍS GOLES 1 Gerd Müller Alemania 365 2 Robert Lewandowski Polonia 162 3 Karl-Heinz Rummenigge Alemania 162 9 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 87

¿QUIÉNES SON LOS EXTRANJEROS QUE MÁS JUGARON EN LA BUNDESLIGA?

Claudio Pizarro y Naldo jugaron juntos en Werder Bremen entre 2008 y 2012. AFP PHOTO DDP/ PHILIPP GUELLAND GERMANY OUT

JUGADOR PAÍS PARTIDOS 1 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 490 2 Naldo Brasil 358 3 Halil Altintop Turquía 351 4 Levan Kobiashvili Georgia 351

¿QUIÉNES SON LOS EXTRANJEROS CON MÁS GOLES EN LA BUNDESLIGA?

Robert Lewandoski y Claudio Pizarro son los máximos artilleros extranjeros en la historia de la Bundesliga. (Fotos: EFE)

JUGADOR PAÍS GOLES 1 Robert Lewandowski Polonia 236 2 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 197 3 Giovane Elber Brasil 133 4 Vedad Ibisevic Bosnia 127

¿QUIÉNES JUGARON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DE LA BUNDESLIGA?

Claudio Pizarro tuvo más continuidad, por Bundesliga, en la temporada 2006-07: jugó 33 partidos con Bayern Munich. FOTO: AFP

JUGADOR PAÍS PARTIDOS 1 Charly Körbel Alemania 602 2 Manfred Kaltz Alemania 581 3 Oliver Kahn Alemania 557 14 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 490

¿QUIÉNES SON LOS GOLEADORES HISTÓRICOS DE LA BUNDESLIGA?

Claudio Pizarro anotó 71 goles en su primera etapa en Bayern Munich (2001 a 2007). FOTO: REUTERS

JUGADOR PAÍS GOLES 1 Gerd Müller Alemania 365 2 Klaus Fischer Alemania 268 3 Robert Lewandowski Polonia 236 6 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 197

SELECCIÓN PERUANA: EL OBJETIVO NO CUMPLIDO

Claudio Pizarro debutó en la selección nacional en 1999. Juan Carlos Oblitas lo convocó de cara a la Copa América de ese año. En su segundo partido anotó por primera vez -amistoso frente a Ecuador, en Guayaquil- y todo presagiaba que sería una linda historia. El ‘Bombardero’ ya brillaba en el fútbol europeo y se convirtió en la esperanza de todos los peruanos, que veíamos frustrados como nuestro país no clasificaba a los mundiales desde España 1982.

Desde 2003, con Paulo Autuori, hasta 2016, con Ricardo Gareca, fue el capitán de la bicolor. Nadie discutía cada convocatoria de Pizarro. Era la máxima figura en el extranjero y principal carta de gol para disputar Copa América y/o Eliminatorias. Sin embargo, los números del delantero nunca se asemejaron a los que consiguió en Europa. Empezaron las críticas y cuestionamientos. ¿Por qué Pizarro no mete goles como los hace todos los fines de semana en Alemania?

Siempre llevó una mochila pesada. Acá no se quiere quitar responsabilidades, pero parecía que cada fracaso de la selección era por culpa de Claudio Pizarro. Pasa lo mismo con Lionel Messi en Argentina, por ejemplo. Sus números con Perú no son sobresalientes ni se comparan a lo hecho por Teófilo Cubillas (10 goles en mundiales) o Paolo Guerrero (máximo artillero histórico). Pero tampoco no tan malos. No pudo disputar el Mundial. En 2018 él no tenía continuidad y su no convocatoria fue un decisión justa.

¿QUIÉNES JUGARON MÁS PARTIDOS EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Claudio Pizarro y Roberto Palacios, el futbolista peruano con más partidos en la historia de la selección (128). FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO

JUGADOR PERIODO PARTIDOS 1 Roberto Palacios 1992-2012 128 2 Héctor Chumpitaz 1965-1981 105 3 Paolo Guerrero 2004-actualidad 103 11 CLAUDIO PIZARRO 1999-2016 85

¿QUIÉNES METIERON MÁS GOLES EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Claudio Pizarro celebrando con Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana (39). AFP PHOTO/Ernesto Benavides

JUGADOR PERIODO GOLES 1 Paolo Guerrero 2004-actualidad 39 2 Teófilo Cubillas 1962-1982 26 3 Jefferson Farfán 2003-actualidad 26 5 CLAUDIO PIZARRO 1999-2016 20

¿PIZARRO ES EL MEJOR FUTBOLISTA PERUANO DE LA HISTORIA A NIVEL DE CLUBES?

Claudio Pizarro completó 22 años jugando en el extranjero. Algunas temporadas mejores que otras. Lo cierto es que, para un futbolista nacional, siempre ha sido complicado mantenerse en el primer nivel del fútbol mundial. El ‘Bombardero’ jugó en la Bundesliga (Alemania) y Premier League (Inglaterra), consideradas entre las cinco mejores del mundo, junto a La Liga (España), Serie A (Italia) y Ligue 1 (Francia). Son muy pocos los que pudieron sostenerse y triunfar fueras de nuestras fronteras.

Eso le permitió jugar, anotar y ganar títulos en el extranjero más que cualquier otro peruano a lo largo de la historia. Hugo Sotil tuvo un recordado paso por Barcelona de España, donde brilló junto a Johan Cruyff. Víctor Benítez ganó la Champions League con AC Milan de Italia. Juan Seminario fue pichichi (máximo goleador) con el Zaragoza de España. Paolo Guerrero anotó el gol del triunfo del Corinthians en el Mundial de Clubes. Nolberto Solano tuvo una duradero y exitoso paso por el fútbol inglés.

Alemania: ídolo total, Claudio Pizarro recibió el cariño y respeto de los hinchas del Werder Bremen

Claudio Pizarro nunca jugó en Real Madrid o Barcelona, pero sí marcó diferencias en el poderoso Bayern Munich. No fue titular ni jugó la final de la Champions, pero fue parte del plantel e incidió en la campaña. Nunca fue goleador en una temporada, pero durante buen tiempo fue el el máximo artillero extranjero de la Bundesliga, que hoy tiene el polaco Robert Lewandowski. Sí fue goleador en Copa Alemana y la Europa League. Eso, sumado al tiempo que estuvo en Europa, en ligas top, fortalecen la idea de que es el mejor futbolista peruano a nivel de clubes en todos los tiempos. Reconocido a nivel internacional, aunque acá les cueste a muchos entender.

¿QUIÉNES SON LOS PERUANOS CON MÁS PARTIDOS EN LIGAS TOP?

Claudio Pizarro jugó 111 partidos, entre Champions y Europa League. FOTO: AFP

JUGADOR EQUIPOS PARTIDOS 1 CLAUDIO PIZARRO Werder Bremen, Bayern Munich, Colonia (GER) - Chelsea (ENG) 511 2 Nolberto Solano Newcastle, Aston Villa, West Ham (ENG) 302 3 Juan Vargas Catania, Fiorentina, Genoa (ITA), Betis (ESP) 256 4 Jefferson Farfán Schalke (GER) 170

¿QUIÉNES SON LOS PERUANOS CON MÁS GOLES EN LIGAS TOP?

Claudio Pizarro metió 48 goles entre Champions y Europa League. FOTO: AFP

JUGADOR EQUIPOS GOLES 1 CLAUDIO PIZARRO Werder Bremen, Bayern Munich, Colonia (GER) - Chelsea (ENG) 199 2 Juan Seminario Barcelona, Zaragoza (ESP) 70 3 Nolberto Solano Newcastle, Aston VIlla, West Ham (ENG) 49 4 Paolo Guerrero Bayern Munich, Hamburgo (GER) 47

¿QUIÉNES SON LOS PERUANOS CON MÁS TEMPORADAS EN LIGAS TOP?

Claudio Pizarro ganó 21 títulos en su carrera. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE

JUGADOR EQUIPOS AÑOS 1 CLAUDIO PIZARRO Werder Bremen, Bayern Munich, Colonia (GER) - Chelsea (ENG) 22 2 Juan Vargas Catania, Fiorentina, Genoa (ITA) - Betis (ESP) 10 3 Nolberto Solano Newcastle, Aston Villa, West Ham (ENG) 10 4 Juan Seminario Barcelona, Zaragoza (ESP) - Fiorentina (ITA) 9

¿CUÁLES FUERON SUS GRANDES LOGROS INDIVIDUALES?

Claudio Pizarro se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Bundesliga en 2010. (AP Photo/Martin Meissner)

Máximo goleador Copa Alemana 2004-05 (6 anotaciones) Máximo goleador Copa América 2005-06 (5 anotaciones) Máximo goleador extranjero de la Bundesliga (el 23 de octubre de 2010 le anotó al Borussia M’Gladbacha y superó los 133 goles que tenía el brasileño Giovane Elber) Goleador de la Europa League 2009-10 (metió 12 goles con Werder Bremen, que fue subcampeón del torneo tras perder la final con Shakhtar de Ucrania) Máximo goleador del Werder Bremen (el 19 de marzo de 2016 le anotó al Mainz 05 y superó los 101 goles que tenía el alemán Marco Bode)

LOS 21 TÍTULOS DEL ‘BOMBARDERO’ EN 25 AÑOS DE CARRERA

Claudio Pizarro jugó 6 partidos y metió 4 goles en la Champions League que ganó Bayern Munich en 2012-13. | Foto: AFP

Torneo Apertura (1999 - Alianza Lima)

Copa Intercontinental (1999 - Bayern Munich)

Bundesliga (2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2012-13, 2013-14 y 2014-15 - Bayern Munich)

Copa Alemana (2002-03, 2004-05, 2005-06, 2012-13, 2013-14 - Bayern Munich y 2008-09 - Werder Bremen)

Copa de la Liga (2004 y 2007 - Bayern Munich)

Supercopa Alemania (2012 - Bayern Munich)

Champions League (2012-13 - Bayern Munich)

Supercopa Europa (2013 - Bayern Munich)

Mundial de Clubes (2013 - Bayern Munich)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RECOMENDADOS

España: la decisiva maniobra que planea Barcelona para extender el contrato de Lionel Messi | VIDEO

Arjen Robben: como el holandés, estos futbolistas también volvieron a jugar luego del retiro