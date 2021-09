Nunca es tarde. Gareth Bale ha comenzado de gran manera la temporada 2021-22 con el Real Madrid. Carlo Ancelotti decidió darle la confianza que tanto venía buscando el galés, dado fue titular en los tres partidos que ha jugado la ‘Casa Blanca’ en LaLiga Santander. En una entrevista a BBC Wales, el jugador de 32 años admitió sentirse más cómodo en el Real Madrid, contó los planes con su selección y se refirió a su paso por Tottenham.

“Siempre he tenido una gran relación con Carlo Ancelotti, pero sigue siendo lo mismo en el sentido de que hay que rendir para poder entrar en el equipo. Tuve una buena pretemporada y un buen comienzo de temporada. Creo que siempre es bueno estar en un buen ambiente, y este año, obviamente, hay un mejor ambiente para mí”, sostuvo Bale que anotó su primer tanto en la temporada ante el Levante.

El expresso de Cardiff contó el motivo por el cual decidió salir para el club londinense la temporada pasada: “Sabía que iba a ser un buen ambiente para mí. Esa es la razón principal por la que me fui al Tottenham. Fue un descanso que tal vez necesitaba en ese momento y lo pasé genial con los ‘spurs’. Definitivamente, me ayudó a estar de vuelta en un lugar más feliz y creo que eso se demostró de nuevo al regresar con Gales en la Euro y, luego, lo he traído al Real Madrid esta temporada”.

Bale se encuentra concentrado con su selección por las Eliminatorias a Qatar 2022 y, si bien consideró que lo más importantes es pensar en el partido ante Bielorrusia primero, no negó su deseo de llegar a un Mundial con Gales.

“Creo que sería una experiencia increíble para la nación. Ahora, estamos totalmente concentrados en intentar hacer eso. Creo que a todos los jugadores les encantaría llegar a los 100 partidos con su selección. Estoy muy cerca y sería bueno si puedo hacerlo”, consideró el delantero blanco.