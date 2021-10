Ni con Lionel Messi como compañero se siente feliz. Georginio Wijnaldum fue uno de los fichajes que llegó al París Saint-Germain en la presente temporada, sin embargo, Mauricio Pochettino no ha colocado casi al jugador neerlandés. Por ello, el ex Liverpool admitió estar preocupado y no sentirse “completamente feliz” en el PSG.

En conversación con diario NOS, Wijnaldum reveló su sentir sobre sus primeros meses en el París: “No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación”.

“He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado”, agregó el atacante.

El jugador también conversó con FIFA en la que habla de algunos de sus compañeros en el PSG y en la Selección de Países Bajos. Agradeció poder estar tan cerca de Lionel Messi en el equipo. “Ver la grandeza desde una distancia tan corta es algo difícil de describir. Es uno de los mejores jugadores de siempre”.

“Verlo entrenar cada día es un verdadero honor. Y ver lo buena persona que es, hace que resulte todavía más especial. Todos en el PSG están muy felices. Ha dado un verdadero impulso al club. Me siento dichoso por tenerlo como compañero”, señaló Wijnaldum.

El atacante tuvo solo buenos comentarios sobre su compañero de selección Memphis Depay, quien actualmente brilla en FC Barcelona. “Memphis es un magnífico jugador. Creo que la selección lo está haciendo tan bien por Memphis. Personalmente, creo que yo lo estoy haciendo tan bien porque él es tan bueno que nuestros rivales continuamente tienen que estar vigilándolo”.

PSG enfrenta este viernes 15 de octubre al Anger por la Ligue 1. El equipo de Thomas Tuchel es el líder de la competición con 24 unidades, superando por cinco a Lens, su más cercano perseguidor.