Un escandaloso final tuvo el Gremio vs. Palmeiras de este domingo por el Brasileirao, tras acabar con una invasión de hinchas que protagonizaron actos vandálicos en el estadio Arena do Gremio. Aficionados del ‘tricolor’ gaúcho no toleraron el 3-1 final a favor del ‘Verdao’ y se metieron a la cancha. La cabina VAR terminó destrozada.