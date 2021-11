El Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys se suspendió por las intensas lluvias que se registraron durante la jornada 23 de la Liga Profesional de Argentina y ante ello, se decidió cambiar de fecha y hora. Asimismo, te contamos todos los detalles para que no te pierdas el partidazo que se realizará en el Estadio La Bombonera. La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Fox Sports Premium para Sudamérica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Dónde verlo; Boca vs. Newell´s y a qué hora es el partido

México - 4:15 p.m. - Fanatiz México

Perú - 5:15 p.m. - ESPN

Ecuador - 5:15 p.m. - ESPN

Colombia - 5:15 p.m. - ESPN

Bolivia - 6:15 p.m. - ESPN

Venezuela - 6:15 p.m. - ESPN

Paraguay - 7:15 p.m. - ESPN

Chile - 7:15 p.m. - ESPN

Argentina - 7:15 p.m. - ESPN y Fox Sports Premium

Uruguay - 7:15 p.m. - ESPN

Brasil - 7:15 p.m. - Star+, Claro, Fox Sports 2 Brasil

Después de ver celebrar a su archirrival (River Plate), Boca Juniors afrontará un duro desafío buscando reencontrarse con la victoria para escalar posiciones, sobre todo en la tabla general de la temporada 2021.

En dicha lista, el ‘Xeneize’ marcha en el quinto casillero con 58 puntos. En tanto que en la Liga Profesional de Argentina el cuadro azul y oro es quinto con 36 unidades.

Boca Juniors viene de perder 1-0 a manos de Independiente, en una deslucida presentación. Ya pensando en lo que viene, el entrenador Sebastián Battaglia tendría pensado realizar algunas variantes.

