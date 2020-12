Jan Vertonghen fue pieza clave del Tottenham durante las nueve temporadas que estuvo en el club, en donde disputó la Premier y Champions League; sin embargo, este año dejó el club tras perder su lugar en el equipo titular de José Mourinho. Meses después, el defensor belga hizo una revelación que causó sorpresa entre sus seguidores y los hinchas ‘spurs’.

Vertonghen confesó que jugó nueve meses con síntomas de conmoción cerebral tras el choque con su compañero Toby Alderweireld durante la semifinal de la Champions League contra el Ajax. “Sufrí mucho después de ese golpe, con mareos y dolores de cabeza. Nunca hubiera tenido que seguir jugando”, le dijo a Sporza TV.

El defensa belga reconoció que su continuidad en el Tottenham no estaba asegurada tras el golpe con Alderweireld y la directiva evaluaba su situación. “Me afectó durante nueve meses y obviamente no pude jugar tan bien como quería. No sabía qué hacer. Fue partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento. Pero una vez que jugué, jugué mal”, expresó.

Cambios en el reglamento

Ayer, la FIFA, a través del IFAB (International Football Association Board), anunció que a partir de enero de 2021 se realizarán cambios adicionales de jugadores con golpes en la cabeza sufrido durante un partido, que podría tener alguna “consecuencia grave” o perjudicar a su equipo.

La IFAF explicó que la medida presentada tiene como objetivo evitar que el jugador lesionado tenga un segundo golpe que le produzca un traumatismo craneoencefálico o pérdida de memoria. El comunicado indica que la sustitución permitirá evaluar al futbolista durante diez minutos, mínimo de tiempo para detectar alguna complicación.

