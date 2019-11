Este fin de semana en Perú será de definiciones. Antes de vivir la última fecha del Clausura, que pinta de infarto, el sábado seremos testigos en primera persona de una final inédita de Copa Libertadores, tan única como la del año pasado en el Bernabéu, con un protagonista que repite –River Plate- y un retador –Flamengo- que quiere volver a ser grande. Con el estadio Monumental como escenario principal.

De aquí al sábado, Lima será la meca del fútbol mundial, sin importar que ese mismo día y hora juegue el Real Madrid. No habrá nada más importante a lo que sucederá en nuestra capital. Se espera que unas 5 mil millones de personas en 169 países estén frente a la TV o algún dispositivo mirando los hechos en el escenario de Ate, que para la ocasión deberá mostrar su mejor cara. Además, gracias al acuerdo con el canal Sport 24, el cruce entre argentinos y brasileños podrá ser visto, por primera vez, en vuelos y cruceros internacionales.

Hay tanta confianza en el producto de la Conmebol, que hasta en Europa transmitirán el juego al estilo de la Liga de Campeones. La prestigiosa BBC llevará la final de Lima 2019 por señal pública.

La hinchada de Flamengo ya se encuentra en Lima | Foto: GEC

“Hay mucha expectativa. Por primera vez la BBC, que tal vez es el canal más respetado del mundo, va a pasar la final en vivo. Van a tratarlo (el partido) como si fuera una final de Champions League. Y no conocen mucho de nuestro fútbol”, contó Christian Martin, corresponsal de Fox Sports en el Viejo Continente y que sigue de cerca la Premier.

Y la verdad, el interés despertado más allá de nuestras fronteras no es para menos. No estará Boca pero Flamengo también es un grande. El conjunto brasileño, una verdadera nación –se calcula que tiene una ‘torcida’ de unos 40 millones de hinchas, todo un país- buscará en Perú alzar la segunda Libertadores en su historia. Llega en racha, hace 25 partidos que no pierde, es el súper líder del Brasileirao (le saca 13 puntos al segundo) y tiene un plantel millonario, empezando por el banquillo.

Hinchas de River Plate caminaron desde miraflores hasta el hotel para recibir al equipo argentino | Foto: Renzo Salazar/GEC

Para acabar con 38 años de sequía continental, en el ‘Mengao’ apostaron por un entrenador de nivel europeo como Jorge Jesús, multicampeón con el Benfica de Portugal. Al comando técnico le sumaron jugadores de jerarquía, con recorrido en el Viejo Continente. Así llegaron Rafinha (Bayen Múnich), Filipe Luís (Atlético de Madrid) y Gabriel Barbosa (Inter de Milán). La inversión podría ver frutos el próximo 23.

Mientras que River espera alargar su dominio en el continente. De la mano de Marcelo Gallardo, el conjunto ‘Millonario’ llega como favorito al partido en Ate, por más que desde la prensa argentina le tiren la pelota al exequipo de Paolo Guerrero. El vigente monarca de la Copa intentará el bicampeonato, que sería el quinto trofeo en sus vitrinas, y seguir soñando con alzar el triplete (Liga y Copa Argentina). Sin olvidarse que la final quizás sea uno de los últimos cotejos en Sudamérica del ‘Muñeco’, voceado para dirigir al Barcelona. Todo esto, con Perú como el epicentro de la historia.