Uno con 40 años y a punto del retiro, otro con 29 años y en el mejor momento de su carrera. Pepe Sand y Braian Romero son las principales figuras que tendrá este enfrentamiento entre Lanús y Defensa y Justicia por la final de Copa Sudamericana.

Pepe Sand va por su primer título internacional

Con 40 años, Pepe Sand cumple su tercera etapa en Lanús, club donde ganó 3 títulos y va por su primer trofeo internacional. En esta Copa Sudamericana 2020, José Sand acumula un total de 4 goles y su mayor asistente, Lautaro Acosta (2), no podrá estar presente debido a una acumulación de tarjetas amarillas.

El 31 de octubre pasado cuando anotó un gol a Boca -que luego reconoció metió con la mano- por la Liga Argentina, se convirtió en el más veterano del fútbol argentino en marcar en un torneo local. Superó a Ángel Labruna, quien tenía ese récord desde 1958 cuando anotó a Rosario Central con 40 años, un mes y 14 días.

Ese no sería el último tanto de ‘Pepe’ ni su último récord. Al marcarle a Vélez Sarfield en ida de la semifinal de la Sudamericana, se convirtió en el jugador más longevo en marcar en este torneo regional. “Físicamente estoy medio jodido, pero sigo y trato de estar con los muchachos. Eso me ayuda para estar bien”, reconoció en ese momento.

Braian Romero, la llave del gol en Defensa

Hace casi 10 años, Braian Romero fue diagnosticado con artritis reumatoidea y los médicos le dijeron que no podría jugar más al fútbol, sin embargo, su constancia le permitió recuperarse y hoy está más vigente que nunca.

Máximo goleador de la Copa Sudamericana con 9 anotaciones, Braian Romero no solo es el goleador, sino también el hombre más desequilibrante del equipo de Defensa y Justicia. “El club me brindó la continuidad que no tuve en Independiente. La confianza del DT y de la dirigencia fue clave para que yo crezca”, admitió Romero, que está a préstamo y explotó en el ‘Halcón’

Braian Romero fue el artífice del pase a la final con una tripleta y una asistencia en la goleada 4-2 ante el chileno Coquimbo Unido en el partido de vuelta de semifinales. “Es un momento único en la vida de todos los jugadores del plantel y de la historia del club”, dijo sobre su presente deportivo.

