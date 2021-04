LDA vs. Atlanta United se medirán este martes 13 abril por octavos de final de la Concachampions desde el Fifth Third Bank Stadium a las 18:00 (hora de Costa Rica) vía FOX Sports. El club costarricense tiene la obligación de revertir el resultado obtenido en condición de local, luego de perderlo por la mínima diferencia el partido de ida. Asimismo, te damos los detalles para ver en directo el cotejo y seguirlo minuto a minuto vía El Comercio.

LDA vs. Atlanta United: horarios del partido

Perú: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

España: 00:00 horas (miércoles)

Italia: 00:00 horas (miércoles)

Francia: 00:00 horas (miércoles)

Alemania: 00:00 horas (miércoles)

Dónde ver LDA vs. Atlanta United por Concachampions

El partido entre Alajuelense y Atlanta United será transmitido por TUDN y FS1 para Estados Unidos y para México en Fox Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

Alajuelense vs. Atlanta: posibles alineaciones del partido

Alajuelense: Díaz, López, Alfaro, Cubero, Moreira, Salvatierra, Suárez, Martínez, Hernández, Montenegro y Gamboa.

Atlanta United: Guzan, Escobar, Meza, Robinson, Bello, Remedi, Hyndman, Mulraney, López, Barco y Jahn.