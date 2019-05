¿Quién le enseñó a patear tiros libres a Messi y cuánta distancia recorrió su gol ante Liverpool?

Por: Kenyi Peña Andrade



"Ya no hay adjetivos para calificar lo hecho por Messi". La frase, dicha en plena transmisión, le pertenece al comentarista deportivo y ex (gran) futbolista argentino Diego Latorre. ¡Y cuánta razón tiene! Es que el golazo de tiro libre marcado por Messi ante Liverpool en la Champions ha dejado en ridículo al diccionario y, de paso, satiriza hasta a las mismas leyes físicas. Basta comprobar que el disparo del argentino fue desde casi 29 metros y recorrió una velocidad de 93.21 km/h. Es decir, fue un misil hipersónico enviado con la precisión de un cirujano. Sin embargo, al revisar la historia nos damos cuenta que, aunque cueste creerlo, hubo un tiempo en el que 'Lio' también fallaba en esta vía. ¿Pero cómo le nació esta afición por las pelotas paradas? ¿Quién le enseñó a patear así?

Así comenzó todo

Era febrero del 2009. Ya había caído la noche y la selección argentina se encontraba entrenando en Marsella, Francia. Al día siguiente iban a enfrentar a los galos, como amistoso de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. El Stade Vélodrome se preparaba para arder en aliento de los miles de argentinos que habían ido a acompañar al equipo. Pero, en ese momento, el clima era frío y la mayoría de jugadores, liderados por el técnico , Diego Armando Maradona, trotaba lentamente luciendo gorros y guantes de lana.

Producto de las complicaciones meteorológicas, Maradona decidió poner un alto a la práctica y alzó la voz mientras se sobaba las manos como buscando calentarse a sí mismo: "ya está se acabó, hace demasiado frío. A las duchas muchachos". Sin embargo, sobre un costado del campo, había alguien que se negaba a irse. Había alguien que le había pedido un balón al utilero y lo acomodaba cerca al área, bajo la atenta mirada del golero Juan Pablo Carrizo. Ese hombre era Lionel Messi.

Maradona le transmitió sus conocimientos sobre los tiros libres a Messi (Foto: AFP)

La sorpresa fue mayor cuando sus compañeros, y el mismo Diego, observan a lo lejos que el remate de 'Lio' se iba desviado. La cara de fastidio del hombre del Barcelona era indisimulable. Miró hacia el piso, pateó el césped y regresaba caminando con las manos en la cintura. Pero, otra vez la voz de Maradona se escuchó fuerte y claro, como la de un comandante dándole una orden a un soldado: "Vení, papá". Entonces se produjo una escena emblemática y casi celestial. Maradona, denominado el dios del fútbol, coge del hombro a Messi, el llamado 'Mesías' , y con un gesto paternal se lo llevó al punto desde donde había lanzado el tiro libre. El Alfa y el Omega del fútbol estaban charlando juntos. Entonces, Diego tomó vuelo, y la clavó en un ángulo ante la admiración del resto del plantel. Messi sonrió tímidamente.

En la actualidad, Messi es el dueño de las pelotas paradas en la selección de Argentina. (Foto: AFP)

"Mirá, cuando le entrés a la pelota, no le saqués el pie tan rápido, porque sino ella no sabe lo que vos querés", le aconsejó Diego a Messi. Le habló sobre el balón, un objeto inanimado, como si tuviera capacidad propia de decisión. Según Fernando Signorini, preparador físico que compartió junto a los dos cracks la previa y el durante del Mundial de Sudáfrica 2010, este épico momento marcó un antes y un después en la vida de Lionel como pateador de tiros libres. Si ya Messi era un genio luego de aprender a patear tiros libres teniendo como profesor al mismísimo Maradona, se volvió un monstruo.

¿Cómo se hizo dueño de los tiros libres del Barcelona?

Así como le llegó la dorsal '10' recién en la campaña 2008-09, cuando lo dejó libre Ronaldinho, no fue hasta entonces cuando Messi tuvo suficiente autoridad para encargarse de patear los tiros libres. Hasta antes de ese momento, era el mismo 'Ronni' o el portugués Deco quienes los ejecutaban. Es decir, el argentino esperó pacientemente su turno. Es más, fue precisamente el brasileño quien mantenía hasta el momento el mejor registro desde esta vía en las últimas campañas: 6 de los 24 goles que consiguió Ronaldinho en el curso 2006-07 los logró de lanzamiento de falta.

Lionel Messi empezó a jugar en el Barcelona con Ronaldinho de compañero. (Foto: AFP)

Messi se desprendió del dorsal 19 -antes había debutado con el 30- y no solo empezó a mostrar su habilidad y a enamorar con su gambeta, sino que también arrancó su romance con las porterías rivales: entre 2004 y 2008 había marcado 42 goles, aunque ninguno de ellos de falta directa. Ahora el panorama es otro.

Este fue su primer gol de tiro libre con el Barcelona

Hasta la actualidad, Messi ha marcado 42 goles de tiro libre con el Barcelona en partidos oficiales. Y todo este reinado de goles de falta directa comenzó el 4 de octubre del 2008. El cuadro azulgrana de Pep Guardiola aplastó 6-1 al Atlético de Madrid de Javier Aguirre. La conquista de Lionel llegó a los 9 minutos.

Su primer gol de tiro libre con el Barcelona fue ante el Atlético. (Video: YouTube- imagen: captura)

Así fue su primer gol de tiro libre con Argentina

Si Messi tuvo que esperar para marcar su primer gol de pelota parada con el Barcelona, para hacerlo con Argentina tuvo que ser mucho más paciente. En septiembre del 2012, ante Paraguay por las Eliminatorias, el '10' convertiría su primera anotación de falta en el triunfo 3-1 a favor de los albicelestes. Y nada menos que frente al gran arquero guaraní Justo Villar. En total, la ‘Pulga’ tiene seis tantos por este medio con la camiseta de su país.

Su primer gol de tiro libre fue ante Justo Villar. (Video: YouTube- imagen: captura)

Sus otros números

Ante los 'Reds', Messi llegó a los 600 goles en 683 duelos con la camiseta culé en competiciones oficiales. Su promedio es aún más sorprendente al ostentar 0,9 tantos por encuentro.El rosarino marcó por primera vez para los los catalanes el 1 de mayo de 2005, ante Albacete en la Liga española, y con una asistencia de Ronaldinho.

Y, sus números son tan asombrosos que, exactamente 14 abriles después, llegó a los 600 festejos.

Lionel sigue rompiendo récords al pasar cada temporada. (Foto: AFP)

Con estas cifras, por supuesto, es imposible no colocarse como el máximo goleador de la historia del club. Lo sigue César Rodríguez (600). Otro dato que asombra es que el ex Newell's Old Boys marcó contra 76 de los 85 clubes que enfrentó en todos los torneos. Su víctima favorita fue el Sevilla (36 goles).

Otro tema para destacar, es que Messi se muestra como un futbolista completo y sus estadísticas goleadoras lo dictan: 491 de los 600 goles de Messi con Barcelona fueron con la pierna izquierda (81,8%), mientras que solo 85 de ellos fueron con la derecha (14,2%). Ha marcado 501 goles desde dentro del área, y está cerca de anotar su tanto número 100 desde fuera del área (99). El 42,4% de sus goles desde fuera del área fueron a través de tiros libres (42 de 99).

Messi sigue dejando claro que uno se equivoca cuando cree que ya tocó su techo. Lionel es como un mago, siempre saca algo del sombrero para sorprender. Ya va más de una década haciéndolo.

El gol con más distancia

Un gol ante el 'Mono' Burgos que fue histórico. El 22 de marzo de 1996, el arquero paraguayo José Luis Chilavert haría historia con un golazo desde detrás de mitad de cancha (60 metros) en el José Amalfitani. Aquel día, Vélez le ganó a River por 3 a 2 y en ese campeonato se consagró campeón.

Chilavert marcó un gol que quedó en los libros de historia del fútbol (Video: YouTube- imagen: captura)

El gol más veloz

El disparo más potente (211 km/h) le pertenece al brasileño Ronny Heberson, quien lanzó un verdadero zapatazo en la Liga Portuguesa 2006, en el duelo de Sporting Lisboa ante Naval. El tanto del defensor recorrió 16,5 metros, ya que fue lanzado al borde del área grande.