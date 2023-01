¿Quieres saber qué link pasa el, Real Madrid vs. Barcelona en vivo y online por la final de la Supercopa de España ? En breve te lo contamos. Este domingo, 15 de enero viviremos El Clásico en directo, el cual será el primer cruce histórico de estos dos equipazos, en cuanto a lo que significa la temporada 2023. Para ver este encuentro, tienes a mano la señal de DIRECTV en vivo, desde la TV; además de la señal streaming, la cual puedes seguir a través de DIRECTV GO (DGO). No olvidemos que el Superclásico del fútbol español va desde las 14:00 horas de territorio local.

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO Real Madrid Vs Barcelona: la previa del Clásico de España 2022. Fuente: El Comercio