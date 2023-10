-¿Desde cuándo y por qué te fuiste del Perú a hacer patria fuera?

Me vine hace 23 años, el 1 de mayo del 2000. La verdad es que me casé aquí, en Estados Unidos, en diciembre de 1999. Mi intención era vivir en el Perú como lo estaba haciendo en mis primeros 33 años de vida. Estaba en Panamericana, en Radio Ovación. Estaba muy cómodo, muy bien, tenía trabajo, tenía credibilidad. La gente tenía un reconocimiento hacia mi trabajo. Pero bueno, a veces hay que arriesgar, salir de la zona de confort, buscar una posibilidad de crecer profesionalmente. Y esa fue la intención.

-Empezaste a trabajar en radio desde los 13 años. ¿Qué recuerdas de esa época, de los inicios?

Comencé cuando estaba en el colegio, en la primaria. Lo hice como un hobby porque me gustaba grabarme y escucharme la voz. Lo hacía primero como música. Y así fue que llegué a Radio Libertad con Jorge Eduardo Bancayan, a quien siempre le agradezco porque fue la primera persona que me dio la posibilidad de ingresar a la radio. Fui a través de un premio. Hacían llamadas al aire, llamé, gané y luego fui a recoger el premio a la radio.

-¿Siempre soñaste con ser periodista?

Yo quería ser pediatra, pero me gustaba el mundo de las comunicaciones. Me dio la oportunidad, me insertó en su programa increíblemente. Y así empecé a alternar porque aún no terminaba el colegio. Entonces me tomaba la 59 en la esquina de mi casa y me iba a la radio. Él tenía programa en la tarde. Ahí estuve seis meses. Luego, en verano, empecé a trabajar en Radio Miraflores. Iba normal hasta que iniciaron las clases en el colegio y ya solo iba dos veces por semana a grabar los programas. Y así me fui dedicando a esto, pasaron los años, y cambié la intención de ser pediatra por el periodismo.

¡Magia pura del 🐐! Que alguien nos explique cómo hizo este golazo. La victoria es para el #InterMiamiCF en el debut de la #LeaguesCup gracias a #Messi. pic.twitter.com/J25PeY1IMs — MLS Español (@MLSes) July 22, 2023

-Cubriste siete mundiales, desde Francia 98 hasta Qatar 2022. ¿Cuál es el que más te ha marcado?

Siempre te vas a acordar del primero. Para Francia 98, Micky Rospigliosi armó un gran equipo en Panamericana. Micky, como Pocho, su papá, estaba acostumbrado a hacer grandes cosas. Teníamos todas las noches en la mesa a Francisco Maturana y a César Luis Menotti comentando en un segmento de lo que había pasado en el Mundial. Estuvo también Miguel Kompany. Aprendí mucho del relato de Elejalder Godos. Siempre el primer Mundial se recuerda con mucho cariño. Me tocó relatar la inauguración, la final y después grandes partidos como el Argentina-Holanda en Marsella. Después, ya estando acá, el 2002 con todas las dificultades que generaron el uso horario y en dos países distintos como Corea-Japón. Y haber alternado con grandes figuras como el Dr. Carlos Bilardo, campeón y subcampeón del Mundo. Estar relatando y teniendo como comentarista un técnico campeón del mundo, que te anticipaba todo, es un aprendizaje genial.

-En los últimos dos mundiales, con Telemundo, estuviste acompañado de Teófilo Cubillas…

En Rusia 2018, estar sentando con Teófilo, relatando los tres partidos de Perú y de ver los goles de Guerrero, Carrillo… fue una enorme satisfacción porque Cubillas es un ídolo.

-Hablando del Nene Cubillas. ¿Sientes que en el Perú no se valora a ídolos como él? ¿Cómo se ve afuera su imagen?

Bien dicen por ahí: el mayor enemigo de un peruano es otro peruano. Pero no solamente a nivel deportivo, sino en todos los ámbitos. Tener a una Susana Vacca, Eva Ayllón, Teófilo Cubillas, Hetor Chumpitaz… no valoramos a nuestra gente. Y uno, viviendo aquí tantos años e interactuando y trabajando con tantos amigos y colegas de otros países, ves cómo se valoran las cosas. Te da bronca, te da pica, y no entiendes por qué uno no valora. Nosotros estuvimos con el Nene Cubillas en el Mundial de Rusia. Él es parte de FIFA Legends y Teófilo terminó el contrato con nosotros tras los tres partidos de Perú, se regresa a Estados Unidos, donde vive, pero nos dice: nos vemos en la semifinal. FIFA lo invitó. Entonces te da a entender que nosotros infravaloramos a nuestra gente. Tenemos figuras que han sobrepasado la frontera a nivel internacional y son muy poco valoradas.

-¿Cómo ven a la selección, al fútbol peruano, en esa parte del mundo donde estás? ¿Qué piensan de nosotros?

Te digo primero cómo yo siento que nosotros vemos en el Perú a las otras ligas, porque me ha tocado hablar con tantos colegas cuando por ejemplo se criticaba que la selección iba a jugar un amistoso contra El Salvador u Honduras. Y eso pasaba por el mismo desconocimiento que existe, porque solo vemos nuestra liga y algunas de Europa. Y creo que el fútbol peruano y la selección no puede ver a nadie por debajo del hombre. A mi me molestaba porque conozco las ligas de El Salvador, Honduras y Costa Rica, y el nivel de sus ligas es similar al de la liga peruana. Lo que hizo Ricardo Gareca fue un milagro, un oasis, por el nivel que tiene la liga peruana, un torneo donde no hay recambio, los clubes no trabajan en menores, no hay campeonatos de reservas, la precariedad se manifiesta… entonces el elogio desde aquí es a lo que hizo Gareca. Por eso todos -me incluyo también- creen que el mayor error, de los múltiples que tiene la FPF, es no haber renovado a Ricardo Gareca.

La selección peruana marcha en el noveno puesto en las Eliminatorias 2026. (Foto: Agencias)

-¿Qué piensas de Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, tras sus primeros partidos por Eliminatorias?

Me parece un magnífico entrenador. Serio, responsable, actualizado, que conoce el paño. Ha triunfado en el extranjero, sacó campeón al Cruz Azul después de 23 años y con todos los problemas internos que tiene el club, que es una olla de grillos. Lo hizo Juan Reynoso. Yo confío en que Juan va a llevar a buen puerto a esta selección.

-Para Qatar 2022, Gareca obtuvo un punto en sus primeros cuatro partidos para las Eliminatorias, aún así se mantuvo en el cargo. Hoy, la selección con Reynoso tiene la misma estadística. ¿Se le debería renovar la confianza a Reynoso como se hizo con Gareca?

El calendario es difícil. De hecho, las primeras seis fechas de este año son partidos complicados. Jugó contra Brasil que es una potencia y con Argentina que es campeón del mundo. Creo que se le tiene que dar la justa medida y el beneficio de la duda a Reynoso. Cuando fue a Alemania y trató, en un partido de preparación, probar un sistema táctico distinto en el primer tiempo que le fue mal, lo criticaron. Pero, ¿qué pensábamos? ¿Que le podíamos ganar a Alemania con una línea de cuatro? Yo no lo creo. Se equivocó, sí. Pero para eso son los partidos de preparación. Después no volvió a jugar así, ni contra Brasil. Creo que hay que tener paciencia. Perú no tiene, infelizmente, renovación. Hablan de jugadores pero ¿qué experiencia internacional tienen? Juegan en nuestra liga, pero nuestra liga es precaria, sin competencia.

-Y por eso Paolo Guerrero, con 39 años, es nuestro delantero titular en estos momentos…

Lapadula está lesionado. Y está Paolo, pero sigue jugando y se sigue manteniendo con ritmo. Después de los dos, ¿qué otro nueve hay de competencia que pueda reemplazar a ambos? Infelizmente no hay. Farfán está retirado. Podemos dar nombres por montones, pero a la hora de la verdad, en el campo, no marcan la diferencia.

Messi es el futbolista con más balones de Oro (7) en la historia. Este lunes podría ganar el octavo. (Foto: Agencias)

-Pasando a otro tema: ¿la versión de Maradona en México 86 es mejor a la de Messi en Qatar 2022?

Las comparaciones son muy complicadas porque era otro fútbol, otro estilo, otra velocidad. Creo que hay que poner a cada uno en su debido momento. No vale la pena compararlos. Es mejor disfrutarlos. Mi padre que vio a Di Stéfano, Pelé y Maradona, siempre me habló muy bien de la Saeta Rubia. A Maradona lo molieron a patadas, no lo cuidaban como hoy cuidan a Messi con las reglas y el VAR. Messi tiene cosas geniales y es, sin lugar a dudas, el mejor jugador del mundo, como lo fue Maradona en su momento. Y ha tenido un cambio también en cuanto a liderazgo, no llegando a lo que hizo Diego pero evidentemente es un fuera de serie. Es el mejor del mundo. Pero de ahí a que sea el mejor de la historia, es muy difícil.

-¿Cómo y cuánto cambió Estados Unidos con la presencia de Messi?

Habrá un antes y un después con la llegada de Messi a nivel deportivo. No futbolístico, sino deportivo en general en este país. Superior a lo que fue Pelé o David Beckham en su momento. Porque estás hablando de un jugador que cuando llegó a Estados Unidos, tenía solo siete meses de haber levantado la Copa del Mundo. Es decir, está en la vigencia total. Y lo comparo además con figuras con el deporte americano como Michael Jordan en el baloncesto, Tiger Woods en el golf, Tony Romo en el fútbol americano, Muhammad Ali en el boxeo. Y te hablo de muchos de ellos nacidos en el país. Es decir, la revolución que ha causado Messi es increíble. Cambió la historia del Inter Miami y del fútbol aquí.