En Navidad se cumplió un mes del fallecimiento de Diego Maradona. A pesar del tiempo transcurrido, la noticia todavía sigue siendo desconcertante para los fanáticos del fútbol por lo que significó la figura del ‘Pelusa’. En ese sentido, Lionel Messi habló sobre su reacción cuando le contaron sobre la tragedia.

“Estaba en mi casa, me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele, empecé a ver cosas, y me enteré de todo. Una locura, no lo podía creer porque si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó y no lo esperaba”, declaró el delantero a La Sexta.

“Nadie puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto, que Diego no esté más, que haya pasado de verdad. Fue algo terrible. En ese momento, una locura”, añadió el capitán azulgrana en una entrevista con el periodista Jordi Évole.

En otro momento del diálogo, Leo Messi evitó comentar sobre el impacto que tendría su muerte. “No lo imagino, ni quiero pensarlo”, respondió el ’10′ y prefirió profundizar en las muestras de cariño que llegaron del todo el mundo para Diego Armando.

“Era normal, por lo que fue Diego, por lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por él, era de esperar que también sea la locura esa que fue al despedirlo porque se merecía todo Diego”, manifestó.

Maradona, Newells’ Old Boys y la camiseta de Messi

Leo Messi rindió un inolvidable homenaje a Diego Maradona en el Camp Nou. El atacante marcó una conquista y mostró a todo el mundo una camiseta de Newells’ Old Boys. La casaquilla fue usada por el ‘Pelusa’ en la temporada 1993, cuando defendió los colores de la entidad rosarina.

“Esa camiseta me la habían regalado gente de Newell’s y yo la tenía ahí guardada. Me pareció que era el momento de hacerlo así, tenía el convencimiento. Venía de partidos sin hacer goles y ese día fui sabiendo que tenía que hacer un gol y apareció de la nada, cuando menos lo busqué y lo pude hacer”, reveló Messi.