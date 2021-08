La noticia de que Lionel Messi no seguirá en FC Barcelona fue una hecatombe mundial que todavía sorprende a muchos aficionados. Sin embargo, es una realidad de la cual algunos clubes de Europa quieren sacar provecho. Como el PSG, que ya inició conversaciones con el argentino y actualmente viene trabajando en propiciar un escenario ideal para sumarlo a la constelación de estrellas que tiene en su plantilla.

Empero, le ha salido un nuevo competidor de peso en las últimas horas: Chelsea de Inglaterra. Luego de enterarse de que la ‘Pulga’ no renovará con el Barza, los ‘Blues’ sueñan con llevarlo a Londres y por ello su presidente, Román Abramóvich, ha pedido una reunión con carácter de urgencia con su entorno, vía un intermediario inglés, para conocer las pretensiones del jugador y ver si los números podrían cuadrar en una futura operación, según informó el diario AS.

Los vigentes campeones de la Champions League tiene liquidez para afrontar una negociación del calibre como la de Lionel Messi, incluso más que el propio PSG, que debe arreglar cuentas para no incumplir con el Fair Play Financiero. Asimismo, y pese a que la directiva londinense tiene todo avanzado con Romelu Lukaku y el Inter de Milán en un trato que rondaría los 120 y 130 millones de euros, fichar al seis veces Balón de Oro sería un hecho histórico para el club.

Además, Román Abramóvich y compañía quieren aprovechar que el Manchester City de Pep Guardiola se ha quitado de la carrera por contratar al argentino luego de desembolsar 100 millones por el volante Jack Grealish. “Gastamos 40 millones en Jack Grealish. Los 100 que pagamos y los 60 que sacamos en fichajes. Llevará el número ‘10′. Estábamos convencidos con Grealish, y convencidos que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo no entra en nuestros planes”, dijo el estratega español en una conferencia de prensa.

Joan Laporta explica salida de Messi

El actual presidente del Barcelona dijo que no pudieron conseguir la renovación de Lionel Messi por cuestiones económicas. “Las razones por las que no hemos podido llegar a un acuerdo es que había razones objetivas muy claras: la situación económica de la entidad y hacer una inversión de este volumen. Estábamos dispuesto a hacerlo, pero vistos. No tenemos margen salarial, lo hemos excedido. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió el límite y no hemos tenido tiempo de revertir esta situación”, explicó.

“Hemos recibido una herencia mala y la masa salarial deportiva representa 110% de los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga marcan unas limitaciones y no tenemos margen. Eso lo sabíamos desde que llegamos al club. Los números que hicimos tras las primeras previsiones de la auditoría son mucho peores de lo que nos habían dicho y lo que habíamos previsto. Esto ha llevado a que las pérdidas son mucho más elevadas y la deuda también”, añadió.

