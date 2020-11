La salud de Diego Maradona es un tema que ha generado interés en los amantes del fútbol en los últimos días. Lionel Messi, el crack del Barcelona, no fue ajeno a ello y le envió un sentido mensaje al astro argentino, tras la operación a la que fue sometido el reciente martes.

“Diego, toda la fuerza del mundo. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible”, escribió Lionel Messi en su cuenta oficial de Instagram bajo una foto suya acompañado de Maradona, cuando coincidieron en la selección de Argentina.

“¡Un abrazo de corazón!”, concluye el mensaje de ánimo de Lionel Messi dirigido a leyenda argentina del fútbol.

Diego Maradona fue operado “de manera exitosa” en la noche del martes en un hospital bonaerense de un hematoma en la cabeza, unos días después de cumplir 60 años.

Los médicos pudieron deshacer el hematoma y ahora seguirá en observación, aunque se espera una evolución satisfactoria de su salud.

Nuevo parte médico de Diego

El médico de Diego Maradona, Leopoldo Luque, dio este miércoles una actualización sobre el estado del ‘Pelusa’. “De secuelas no hablamos, no pensamos, no vemos ahora ese tipo de complicación. No hay ningún tipo de complicación”, dijo a los medios argentinos.

Por otro lado, el neurocirujano confesó un síntoma positivo de Maradona en la intervención. “Cuando le retiramos el drenaje él se reía, me miraba, me agarraba la mano. El ánimo, la primera impresión, es que es favorable. Pero es difícil de evaluar”, indicó.

Con información de AFP.