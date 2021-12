Conforme a los criterios de Saber más

El Teatro de Chatelet está ubicado en el Distrito de París, en el corazón de la ciudad. Maravilla arquitectónica a la que Lionel Messi asistió durante más de una década en un vuelo directo desde Barcelona y de la que ahora es casi vecino. El argentino, vestido de gala, llegó el último lunes al recinto con su familia para recibir su séptimo Balón de Oro que lo coloca en lo más alto -si se puede- del fútbol, aunque con una “maldición” que espera romper en Qatar. Son siete balones de Oro. Siete galardones que lo alejan de Cristiano Ronaldo (cinco) y mucho más de Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten; todos con tres. Hoy, dos días después de ganar el premio, podría tener minutos ante el Niza por la Ligue 1 luego de superar su gastroenteritis.

“Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que no sabía qué podía pasar y me preguntaban si me iba a retirar. Tengo muchas ganas de seguir peleando por muchos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho. Quiero agradecer a mis compañeros del Barza y del PSG, pero muy especialmente a mis compañeros y técnicos de Argentina. Muchas veces ganaba este premio y me quedaba la espina clavada con la selección. Este premio es por lo que hice con Argentina. Y quiero hacer una mención a Lewandowski, creo que tenés que tener uno en tu casa”, dijo Leo, de 34 años.

Lionel Messi y su séptimo Balón de Oro. (Foto: AP)

Habrá momento seguro para debatir si fue justo o no. Un premio que tiene diversos criterios para elegir al mejor del mundo cada año, pero que, como todo en el fútbol, es subjetivo y se basa en los gustos. La conquista de la Copa América en el Maracaná ante Brasil, un torneo que lo tuvo como figura excluyente, fue determinante. Él así lo reconoce. Pero también hay otros logros. Por ejemplo, participó directamente en más goles (58) que partidos jugados (75) con 41 tantos y 17 asistencias. De hecho, recibió el Balón de Oro un día después de dar tres pases gol en la victoria del París Saint Germain.

Lionel definió como “diferente” su nuevo logro porque esta vez pudo hacerlo ganando un título con la selección argentina. Su sueño, obviamente, está en el próximo Mundial a realizarse en Qatar entre noviembre y diciembre del año entrante. Sin embargo, hay una “maldición” que rodea al ganador del Balón de Oro un año antes de cada Copa del Mundo. Aquí te lo contamos.

Desea seguir jugando al fútbol. https://www.latina.pe/

¿De qué se trata?

Desde la eliminación de la Italia de Omar Sívori en fase de grupos en Chile 62 hasta la dura caída de Argentina frente a Alemania en Sudáfrica 2010, en el que Lionel Messi no marcó ningún gol. Pasando por la derrota de la “Naranja Mecánica” de Johan Cruyff ante Alemania Occidental en 1974 y el penal fallado por Roberto Baggio en la final de Estados Unidos 94. Todos, incluido el propio Leo, tienen algo en común: llegaron al Mundial con un Balón de Oro bajo el brazo y se fueron del certamen sin pena ni gloria. Desde Suecia 58 hasta Rusia 2018, son 15 los ganadores en posesión del premio que fracasaron en la Copa del Mundo del año siguiente.

Johan Cruyff llegó al Mundial de 1974 con dos Balones de Oro ganados (1971 y 1973) pero la “maldición” a sus espaldas. El inglés Billy Wright (1958), los italianos Omar Sívori (1962) y Gianni Rivera (1970), y el portugués Eusebio (1966) ya formaban parte de esa lista a la que la leyenda del fútbol neerlandés se uniría.

Países Bajos tenía todo para levantar el título. Contaba con jugadores de la talla de Johnny Rep, Rob Ressenbrink, Ruud Krol y Johan Neeskens, y era dirigida por el gran Rinus Michels. De hecho, llegaron hasta la final con tres goles de Cruyff; sin embargo, en la definición cayeron 2-1 ante la anfitriona Alemania Occidental.

Roberto Baggio mirando al suelo tras fallar su penal ante Brasil en la final del Mundial 1994. (Foto: AP)

A lo largo de su carrera, Roberto Baggio ejecutó 79 penales y marcó 71. Uno de esos ocho que falló le costó un Mundial a Italia. A Estados Unidos 94, ‘El Divino’ llegó en la cumbre de su carrera tras ganar la Copa de Europa (hoy Champion) con la Juventus y el Balón de Oro en 1993.

Baggio fue figura. Marcó en octavos, cuartos y semifinal, y le dio a Italia su quinta final mundialista. El rival era Brasil de Dunga, Bebeto, Romario. El partido que tuvo lugar en el Rose Bowl de Pasadena, se convertiría en la primera definición que se decidiría desde el punto de penal. Dino fue el quinto en patear y, cuando le tocó, el marcador iba 3-2. Su disparo se fue por fuera. El balón ni siquiera rozó la portería, se fue muy encima del travesaño y le dio al Scratch su cuarto mundial. Ese fatídico penal del 17 de julio de 1994, perseguirá a Roberto Baggio el resto de su vida.

Dos ejemplos de los 15 que hay. Incluso el propio Lionel Messi, en 2010, y Cristiano Ronaldo en dos ocasiones (2014 y 2018) lo sufrieron. Ahora, el argentino, con su séptimo Balón de Oro, buscará proclamarse con su selección en el año de su reinado en Qatar. ¿Lo logrará?

Los futbolistas

“malditos” Balón de Oro

año Mundial

disputado Así le fue Billy Wright (ING) 1957 Suecia 58 Inglaterra se quedó en fase de grupos Omar Sívori (ITA) 1961 Chile 62 Italia fue eliminado en fase de grupos Eusebio (POR) 1965 Inglaterra 66 Portugal llegó hasta semifinales Gianni Rivera (ITA) 1969 México 70 Italia perdió la final Johan Cruyff (NL) 1973 Alemania 74 Holanda (hoy Países Bajos) cayó en la final Allan Simonsen (DIN) 1977 Argentina 78 No clasificó al Mundial K. Rummenigge (ALE) 1981 España 82 Alemania perdió en la final Michael Platini (FRA) 1985 México 86 Francia cayó en semifinales Marco van Basten (NL) 1989 Italia 90 Holanda fue eliminado en octavos Roberto Baggio (ITA) 1993 Estados Unidos 94 Italia perdió la final Ronaldo (BRA) 1997 Francia 98 Brasil cayó en la final Michael Owen (ING) 2001 Corea-Japón 02 Inglaterra fue eliminado en cuartos Ronaldinho (BRA) 2005 Alemania 2006 Brasil cayó en cuartos Lionel Messi (ARG) 2009 Sudáfrica 2010 Argentina perdió en cuartos Cristiano Ronaldo (POR) 2013

2017 Brasil 2014

Rusia 2018 Portugal quedó fuera en fase de grupos

Llegó hasta octavos

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima es el flamante campeón de la Liga 1 2021. El equipo blanquiazul alista la continuidad de los rostros claves en la obtención del título y ya piensa en refuerzos para la temporada 2022. En el siguiente video te daremos a conocer los posibles movimientos en tienda íntima.