“Déjenme un espacio acá que quiero marcar la historia”. La frase que soltó Luis Suárez tras plantarse frente al mural donde están eternizadas las leyendas del Atlético de Madrid, en el museo del club, tenía un sabor más a revancha que a promesa. Echado del Barcelona con la excusa de una renovación que nunca existió, el ‘Pistolero’ vio en Madrid la oportunidad de demostrar que a sus 34 años aún tiene balas por disparar. El último sábado se cobró su revancha: metió el gol ganador para que el ‘Atleti’ se proclame campeón por encima del Real y del Barza.

Atlético de Madrid: Suárez en emotiva videollamada tras el título de LaLiga (Video: LaLiga Santander)

Luis Suárez en su presentación en el museo del Atlético de Madrid:



"Déjenme un espacio acá, que quiero marcar la historia de este club".



Dicho y hecho, Lucho. pic.twitter.com/KlcVGuK045 — Nahuel (@NahuelBeau) May 22, 2021

La llamada de Ronald Koeman para comunicarle que no entraba en sus planes no duró ni un minuto. “ Estaba de vacaciones, lo que dificultaba las cosas. Por eso cogí el teléfono, no había otra forma . Es mejor transmitir el mensaje de manera honesta y clara. Luis Suárez todavía tenía contrato en vigor y podía decidir por sí mismo cómo sería su futuro. Pero yo fui claro. Esa es también la única opción en este tipo de casos”, se justificó el técnico.

Koeman, neerlandés de pura cepa, es directo y claro para transmitir sus ideas. No importa quién esté al frente. ‘Lucho’ es todo lo contrario. Es sentimental, emotivo. Los que lo conocen dicen que lloró desconsoladamente, se llenó de rabia.

De esos días oscuros hasta el último sábado ha transcurrido una temporada entera. Y Suárez pasó del llanto repleto de impotencia a las lágrimas de felicidad, luego de conseguir el undécimo título liguero del Atlético. Encima, marcando el gol de la victoria (2-1 ante Valladolid que descendió).

Luis Suárez consolando a un rival del Valladolid. La victoria que le dio el título al Atlético de Madrid significó el descenso del cuadro de Pucela. (Foto: AFP)

Pese al triunfo del Real Madrid (2-1 ante Villarreal, con goles de Benzema y Modric); el ‘colchonero’ ganó el torneo español después de siete temporadas. La última vez fue en 2013-14, también con Diego Simeone como técnico. Barcelona, sin Messi, venció 1-0 al Eibar con un tanto de Griezmann, pero ya no tenía chances de nada.

“Me menospreciaron y el Atleti me abrió las puertas para demostrar que seguía vigente”, dijo Luis tras la consecución del título. Voz entrecortada, ojos llorosos y las emociones a flor de piel. Como la vez que le tocó agarrar el micrófono para decirle adiós del Barza tras seis temporadas, 197 goles y diez títulos.

“Bueno, primero que nada quiero agradecer”, intentó comenzar su discurso de despedida. Tomó un respiro e intentó seguir. “Es muy difícil para mí”. Se cortó de nuevo. Los minutos siguientes fueron más de lo mismo: intentar, cortarse, respirar. El charrúa puede ser un ‘killer’ de cara al arco, un goleador de sangre fría; pero no puede ocultar sus emociones . Siempre ha sido así. Dentro y fuera del campo.

La zona Suárez

Suárez le costó al Atlético de Madrid siete millones de euros , pese a que su cotización estaba en 18 millones, según Transfermarkt. Su valor para el equipo del ‘Cholo’ esta temporada es mucho mayor. El charrúa marcó 21 goles y terminó como tercer máximo goleador del torneo, detrás de Benzema (23) y Messi (30), pero con una ventaja sobre ellos: cada vez que anotó, el Atlético ganó o empató.

“ En cuanto a Luis, entramos en la ‘zona Suárez’ ”, dijo Diego Simeone hace algunas semanas en referencia a la importancia de sumar puntos en el tramo final del certamen. “Es el momento ideal para que un futbolista como él resuelva las situaciones que nos podamos encontrar. Está acostumbrado a este tipo de partido”, agregó. El ‘Cholo’ conoce bien al ‘Pistolero’, el único que ha ganado 5 de las últimas siete ligas -ningún club si quiera lo hizo-. Y él respondió como mejor sabe: en los últimos dos partidos (2-1 a Osasuna y mismo resultado ante Valladolid), el Atlético empezó perdiendo y terminó por darle vuelta con gol del uruguayo.

‘Lucho’ fue determinante para que el ‘colchonero’ gane su undécima Liga. Ocho goles suyos significaron siete victorias. Si contabilizamos el total, sus 21 tantos le dieron 44 puntos al cuadro rojiblanco (56%).

La imagen de Luis Suárez llorando como un niño sobre el césped del estadio José Zorilla mientras charla con su familia por videollamada tras ganar la Liga dio la vuelta al mundo. Después de haber sido despreciado y tildado como “jugador acabado”, el delantero demostró que estaban equivocados. Al ‘Pistolero’ le sobra amor propio. Y goles.

Los goles de Suárez que le dieron una victoria al Atlético de Madrid

FECHA RIVAL GOL 38 Valladolid (2-1) Remontada 37 Osasuna (2-1) Remontada 28 Alavés (1-0) Victoria 19 Eibar (2-1) Remontada 18 Athletic (2-1) Remontada 17 Alavés (2-1) Victoria 16 Getafe (2-1) Victoria

