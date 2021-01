Todos los rumores colocaban a Paul Pogba fuera de Manchester United esta temporada. Sin embargo, Ole Gunnar Solksjaer, entrenador del equipo, y el propio jugador decidieron trabajar para que el divorcio no se produciece. Hoy, el futbolista muestra una de sus mejores versiones en la Premier League.

Los ‘Red Devils’ enfrentarán a Liverpool este domingo en un encuentro clave por la lucha por el título de la Premier League. Los de Old Trafford son primeros con 36 puntos, seguidos por los de Anfield que tienen 33. Pogba habló con ‘Sky Sports’ en la previa del partido.

“Me siento bien física y mentalmente. Juego y estoy en forma. Obviamente, el equipo me está ayudando. Ellos confían en mí. Solo tengo que concentrarme en mí mismo en el campo, no importa dónde juegue, doy lo mejor de mí”.

“Odio estar en el banquillo, no me gusta. Soy un ganador, quiero jugar y ayudar al equipo. Y cuando estoy en el banquillo y no entro, me siento mal”, agregó el futbolista del cuadro rojo’.

Pogba no fue de los mejores del equipo la temporada pasada, incluso estuvo más de un partido en el banco de suplentes esperando su oportunidad. “Fue difícil y extraño. La pasada temporada fue difícil para mí, con lesiones. Algunas personas realmente no sabían que jugaba lesionado, con una doble fractura, tratando de darlo todo”.

“Volver tras la operación fue como tener un tobillo nuevo, fue extraño. Intenté volver lo mejor posible. Y luego tuve el COVID-19. No estaba en mi mejor forma. El equipo no estaba en su mejor forma, pero poco a poco hemos vuelto a un buen nivel”, añadió.

Sobre las duras críticas que siempre caen sobre él, explicó que “siempre será el mismo y que la gente tienen que entenderlo”. “Así soy”, agregó.