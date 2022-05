Sigue sin anunciar su decisión final. Kylian Mbappé estuvo presente en los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP) y se llevó el premio como mejor jugador del año de la Ligue 1. Cabe destacar que el PSG se llevó el título del campeonato francés.

Mbappé, que concluye su contrato con el Paris Saint-Germain (PSG) el próximo 30 de junio, rechazó dar detalles sobre su futuro y si dejará el club de la capital francesa para ir al Real Madrid.

‘Donatello’ consideró que no era el mejor momento para dar a conocer su decisión: “No, solo quiero dar las gracias a todo el mundo. No es el lugar adecuado para anunciar mi futuro. Quiero seguir con mi idea de agradecer a todo el mundo”.

Sin embargo, Mbappé aseguró que su “decisión está casi hecha”, respecto a si renovará con el PSG o se irá a nuevo club de fútbol.

Mbappé recibió el galardón de manos de Thierry Henry en la trigésima edición anual de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP).

A falta de una jornada para concluir la liga, la estrella francesa del PSG acumula 25 goles y 17 asistencias en 34 partidos, lo que le coloca de forma simultánea como mejor goleador y mejor pasador en la misma temporada, algo inédito.

“Ganar una tercera vez seguida es increíble, gracias a todos los que han votado por mí”, dijo Mbappé, quien agradeció a sus compañeros de equipo y a su entrenador por el apoyo que ha tenido esta temporada.

Ha sido “una temporada un poco difícil, pero hemos hecho nuestro trabajo y hemos logrado el campeonato” de liga, destacó.

Los otros nominados fueron el exsevillista Wissam Ben Yedder (Mónaco), el brasileño Lucas Paquetá (Lyon), Dimitri Payet (Marsella) y Martin Terrier (Rennes).