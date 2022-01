Ansu Fati pasa por un momento complicado en el fútbol, el joven jugador del FC Barcelona ha sufrido constantes lesiones que lo han alejado del terreno de juego por un largo tiempo.

Esta vez, el futbolista español se lesionó en San Mamés, cuando los ‘Blaugranas’ enfrentaban al Athletic de Bilbao por octavos de final de la Copa del Rey. Esta es su tercera lesión importante desde que es jugador del primer equipo.

Es por eso, que mediante sus redes sociales, el jugador envió un mensaje, confirmando su mal momento debido a las lesiones. “¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! NEVER GIVE UP”, escribió Ansu en su cuenta oficial de Twitter.

El fisioterapeuta Lluís Puig, explicó la lesión de Ansu Fati para el diario ‘Sport’. “En el choque contra el Celta se hizo una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, y ahora se ha vuelto a lesionar en el mismo lugar. A pesar de que los estudios nos dicen que la lesión muscular más frecuente de los futbolistas es la de los músculos isquiosurales, de los cuales el músculo más afectado es el bíceps femoral, la rotura tendinosa es de las que reviste más gravedad”, finalizó.

“Una posible hipótesis de lesionarse por segunda vez el bíceps femoral de la pierna contralateral a la que sufrió la lesión de rodilla, podría ser que, de manera inconsciente, compensara con la otra pierna y el resto del cuerpo. Esto sucede como reacción natural de nuestro cuerpo a una hipotética falta de confianza de la extremidad afecta”, agregó.

“A esta situación fisiológica se ha sumado la falta de continuidad de juego en los últimos meses y que, cuando ha jugado, lo ha tenido que hacer al 300% de sus posibilidades, con el estrés y la tensión añadida que esto supone (debido a que los encuentros lo requerían porque eran decisivos para su equipo). Es posible que ello se haya conjurado en un cóctel perfecto para provocarle su última lesión”, finalizó.

