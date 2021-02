El Inter de Milán se enfrena este martes 2 de febrero a la Juventus por las semifinales de la Copa Italia en un partido de pronóstico reservado. ‘La Gazzetta’ analizó el encuentro y dejó como protagonista a Arturo Vidal del encuentro. Además, señaló que el ‘King’ podría liderar a los nerrazzurri.

“El hombre clave. Vidal sabe cómo se hace: el especialista en títulos de liga y copas nacionales apunta a la Juve”, titula el medio citado. Además, agrega que “el chileno ya ha marcado contra los ex compañeros ex compañeros pese a actitudes que no le gustaron a la afición. Desde el 2011 ha ganado 8 títulos en fila y 7 trofeos nacionales. Todavía quiere ser decisivo”.

De las críticas a los elogios

Arturo Vidal llegó al Inter de Milán en setiembre del año pasado tras su polémica salida del Barcelona. Sin embargo, el ‘King’ fue constantemente criticado por la prensa especializada por su bajo rendimiento. Con el pasar de las semanas y las fechas, el volante chileno fue tomando protagonismo en el cuadro de Antonio Conte.

‘La Gazzetta’ resaltó la experiencia de Vidal en este tipo de competencias y recordó que “Vidal entre 2011 y 2019 ha ganado ocho títulos de liga consecutivos con las camisetas de Juve, Bayern y Barcelona. Mientras tanto, también levantó siete Copas y Supercopas nacionales”, se lee.

Finalmente, la nota dedicada al ‘King’ manifiesta: “Arturo tiene experiencia y carisma, no se derrumba en las dificultades y cuando importa sabe marcar la diferencia”.

