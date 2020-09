Lionel Messi decidió quedarse a cumplir su último año de contrato con el Barcelona. Ayer se emitió el anuncio mediante una entrevista que le brindó a Goal.com; sin embargo, hoy volvió a brillar por su ausencia en la Ciudad Deportiva. Ante ello, los fanáticos del club blaugrana se preguntan cuándo volverá a entrenar con el equipo catalán. En la presente nota te damos a conoce la fecha del regreso del ’10′.

Lionel Messi ha confirmado que se quedará en FC Barcelona debido a que no lo dejaron salir. En una entrevista con el portal Goal, el argentino afirmó que no dejará el club porque “el presidente me dijo que la única manera de irme era pagar la cláusula de 700 millones”. Ante ello, el ariete argentino también se refirió a la postura que adoptará en la temporada 2020-21 con la camiseta del cuadro catalán.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, afirmó Messi, confirmando que se quedará en el club blaugrana.

Tras dicho anuncio, se esperaba que hoy aparezca en la Ciudad Deportiva para ponerse bajo las órdenes de Ronald Koeman; sin embargo, volvió a brillar por su ausencia. Se ha conocido que el Barcelona no lo multará y lo esperan el lunes para incorporarse al equipo de cara a la temporada 2020-21.

España: Lionel Messi y el día que debutará con el nuevo Barcelona de Koeman | VIDEO

Según Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, Messi volverá a vestirse de blaugrana este lunes en la Ciudad Deportiva a las 5:30 p.m. (10:30 p.m. hora peruana). Sin embargo, Lionel Messi aun tiene pendiente hacerse la prueba PCR del coronavirus, a la que debe someterse antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Si el resultado del test es negativo, Messi se ejercitará por primera vez a las órdenes de Koeman el próximo lunes, aunque los primeros días deberá hacerlo en solitario, tal como establece el protocolo sanitario de LaLiga.

Messi se queda en Barcelona: ¿cuándo volverá a jugar con la camiseta blaugrana?

LaLiga debió haber empezado el domingo 13 para el cuadro blaugrana, en el duelo frente al Elche; sin embargo, han aplazado las dos primeras jornadas. De esta manera, oficialmente recién saldrá a la cancha el 27 de septiembre, contra el Villarreal, por la 3° jornada, en el Camp Nou y con horario a confirmar.

