México vs. Chile EN VIVO EN DIRECTO: cómo ver y a qué se juega el amistoso con el debut del 'Tata' Martino

México vs. Chile EN VIVO ONLINE: jugarán este viernes 22 de marzo en el Estadio Qualcomm, en San Diego, en amistoso internacional por fecha FIFA. El partido está pactado para las 9:15 p.m. (hora peruana), 8:15 p.m. (hora mexicana) y 11:15 p.m. (hora chilena); y será transmitido por Televisa y Chilevisión.

Selección uruguaya: Luis Suárez, baja para la China Cup por lesión



Cristiano es acusado de conducta inapropiada por polémico gesto ante el Atlético Madrid



México vs. Chile EN VIVO ONLINE: presente de ambas escuadras

La selección mexicana sostendrá su primer partido del 2019 frente a la selección chilena en San Diego. Gerardo 'Tata' Martino ha convocado lo mejor que tiene a disposición para conseguir resultados positivos.

'El Tri' no consigue un triunfo desde el 11.10.18, cuando vencieron 3-2 a Costa Rica por fecha FIFA. Tras ello, han sumado tres caídas consecutivas frente a Chile y dos veces ante Argentina.

El presente de los mexicanos en sus clubes es de los mejores en mucho tiempo. Valores como Diego Lainez o Raúl Jimenez los invitan a soñar en grande.

En el último encuentro entre ambos, en 2018, Chile venció 1-0 a México. | Foto: AFP

Por otro lado, Reinaldo Rueda continúa probando con distintos jugadores en la selección chilena. A la habitual no convocatoria de Eduardo Vargas y Marcelo Díaz, el estratega tampoco contará con Alexis Sánchez.

'La Roja' será comandada por Arturo Vidal y Nicolás Castillo, delantero del América de México. Como se conoce, Chile espera conquistar su tercera Copa América consecutiva, por lo que esperan buenos resultados en la previa al certamen continental.

México vs. Chile: horarios en el mundo

Perú 9:15 pm.

Nueva York 10:15 pm.

Asunción 11:15 pm.

Bagdad 5:15 am. (sábado 23)

Bangkok 8:15 am. (sábado 23)

Barcelona 5:15 am. (sábado 23)

Pekín 10:15 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 11:15 pm.

Brooklyn 10:15 pm.

Buenos Aires 11:15 pm.

Ciudad del Cabo 4:15 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 8:15 pm.

Damasco 4:15 am. (sábado 23)

Guadalajara 9:15 pm.

Guayaquil 9:15 pm.

La Habana 10:15 pm.

Houston 9:15 pm.

Kiev 4:15 am. (sábado 23)

Londres 2:15 am. (sábado 23)

Los Ángeles 7:15 pm.

Madrid 3:15 am. (sábado 23)

Melbourne 01:15 pm. (sábado 23)

Montreal 10:15 pm.

Osaka 11:15 am. (sábado 23)

París 3:15 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 11.15 pm.

Sidney 01:15 pm. (sábado 23)

Tokio 11:15 am. (sábado 23)

México vs. Chile EN VIVO: últimos cinco enfrentamientos

16.10.18 Amistoso Internacional | México 0-1 Chile

18.06.16 Copa América | México 0-7 Chile

01.06.16 Amistoso Internacional | México 1-0 Chile

15.06.15 Copa América | Chile 3-3 México

06.09.14 Amistoso Internacional | Chile 0-0 México

Chile tiene una racha de dos triunfos frente a México. | Foto: AFP

México vs. Chile EN VIVO ONLINE: últimos resultados de cada equipo

México



Amistoso Internacional: Argentina 2-0 México

Amistoso Internacional: Argentina 2-0 México

Amistoso Internacional: México 0-1 Chile

Amistoso Internacional: México 3-2 Costa Rica

Amistoso Internacional: EE.UU. 1-0 México



Chile



​Amistoso Internacional: Chile 4-1 Honduras

​Amistoso Internacional: Chile 2-3 Costa Rica

​Amistoso Internacional: México 0-1 Chile

​Amistoso Internacional: Perú 3-0 Chile

​Amistoso Internacional: Corea del Sur 0-0 Chile

México vs. Chile: Posibles alineaciones

México: Ochoa; Moreno; Reyes, Álvarez, Araujo; Guardado, Lainez, Gutierrez, Dos Santos; Lozano, Jiménez.



Chile: Arias; Isla, Lichnovsky, Maripan, Mena; Aranguiz, Hernández, Vidal; Rubio, Meneses, Castillo.