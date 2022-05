México vs. Nigeria se enfrentan en vivo vía TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y Star Plus para toda Sudamérica online y en directo. El ‘Tri’ comenzará este sábado 28 de mayo una serie de tres partidos de preparación al Mundial Qatar 2022 ante Nigeria desde las 19:08 horas (hora peruana). De esta manera, el compromiso con la selección africana se jugar en el estadio AT&T de la ciudad de Arlington, en Texas. El cuerpo técnico de la selección mexicana encabezado por el DT ‘Tata’ Martino eligió a Nigeria con la intención de encontrar rasgos similares de juego a los de Arabia Saudita, uno de sus rivales dentro del Grupo C del Mundial junto con Polonia y Argentina.

VIDEO RECOMENDADO Previa del México vs. Nigeria por amistoso internacional | Fuente: Selección Nacional de México