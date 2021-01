Barcelona enfrenta a Cornellá por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este jueves 21 de enero desde las 21:00 horas de España en el Nou Municipal de la ciudad de Cornellá. Sin Lionel Messi, suspendido por una agresión en la final de la Supercopa de España, el Barcelona de Koeman quiere hacerse fuerte en este enfrentamiento, duelo que será a un solo partido. Griezmann liderará al conjunto ‘culé' y aquí te contamos dónde puedes ver el partido y cómo seguir la transmisión minuto a minuto.

Dónde ver la transmisión del partido por Copa del Rey

España | DAZN

Argentina | DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil | Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Chile | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Perú | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos | ESPN+

Uruguay | DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO

En Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay podrás verlo a través de las siguientes señales vía satélite contratando DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

En Venezuela se transmite vía SimpleTV y es a través de estas cinco señales:

Canal 111 (SD)

Canal 610 (SD/HD)

Canal 612 (SD/HD)

Canal 1610 (HD)

Canal 1612 (HD)

Cómo seguir vía DAZN el Barcelona vs. Cornellá

DAZN está disponible en España en calidad 1080p HD y puedes verlo a través de cualquier computadora, laptop, celulares, tabletas, decodificadores, SmartTV y consolas de videojuegos. Puedes adquirirlo mediante la tienda de Google Play, la tienda AppStore para dispositivos iOS y también está disponible en dispositivos conectados que incluyen Amazon Fire TV, Fire TV Stick y Android TV.

Barcelona - Cornellá: posibles alineaciones

Cornellá: Dorca; Borja García, Eloy Gila, Iván Guzmán, Max Marcet; Agus Medina, Pol Moreno, Javier Ontiveros, Kevin Presa; Rulo Prieto y Juanma Santaella.

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Araújo, Dest; Pedri, Busquets, De Jong; Griezmann, Dembelélé y Riqui Puig.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS NOTICIAS SOBRE BARCELONA

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Alianza Lima: estos son los números de Carlos Bustos en el fútbol peruano y su experiencia con el ascenso