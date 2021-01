Barcelona - Cornellá en directo: canal de TV y horario del partido por Copa del Rey

Barcelona enfrentará a Cornellá este jueves 21 de enero en uno de los duelos más esperados de estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2020-21. El equipo blaugrana liderado por Ronald Koeman deberá recuperarse rápidamente tras la final de Supercopa de España perdida ante el Athletic Bilbao, un duelo en donde Lionel Messi vio la tarjeta roja y será el gran ausente ante el Cornellá. El partido se llevará a cabo en el Nou municipal de Cornellá y aquí te contamos a qué hora empieza la transmisión y en qué canales deberás ver el partido.

¿Qué canal transmitirá el Barcelona vs. Cornellá?

El duelo por Copa del Rey en España podrá ser visto a través de DAZN.

En México se podrá ver vía SkyHD

En países como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador se verá a través de DirecTV Sports

También puedes usar plataformas digitales como Blue To Go Everywhere para México y DirecTV Play en Colombia y Perú.

Horario para ver el partido por Copa del Rey

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami): 15:00 horas

Barcelona chocará ante Cornellá sin su capitán, Lionel Messi

Expulsado ante el Athletic Bilbao por una agresión sin balón, Lionel Messi no podrá estar ante Cornellá en este duelo de ida por los octavos de final de la Copa del Rey en el Nou municipal.

El argentino fue sancionado y así lo informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pues la jueza única de competición ha decidido suspender al argentino “con dos partidos después de expulsión en la final de la Supercopa de España”.

Sin embargo, el Barcelona anunció que presentará un recurso a la sanción de Leo Messi, informó el propio club luego de darse a conocer el castigo que ha recibido su capitán.

Posibles alineaciones del Barcelona vs. Cornellá

Cornellá: Dorca; Borja García, Eloy Gila, Iván Guzmán, Max Marcet; Agus Medina, Pol Moreno, Javier Ontiveros, Kevin Presa; Rulo Prieto y Juanma Santaella.

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Araújo, Dest; Pedri, Busquets, De Jong; Griezmann, Dembelélé y Riqui Puig.

