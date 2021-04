Mario Pergolini dio detalles de su renuncia a la vicepresidencia de Boca Juniors.

Mario Pergolini presentó su renuncia irrevocable a la vicepresidencia de Boca Juniors el miércoles por la noche y remeció el mundo xeneize. Mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram confirmó su alejamiento del club; sin embargo, no dio mayor detalles de su decisión.

Esta mañana, al frente del ciclo Maldición va a ser un día hermoso que se emite por Vorterix, la plataforma que él mismo creó, Pergolini se refirió a su alejamiento de Boca Juniors. “Noté que yo no podía llevar a cabo esta visión que tenía, de lo que había que hacer en el club. Tarde o temprano se va a hacer, pero yo soy más ejecutivo. Vengo de palos donde mando todo el tiempo, ya habrán leído de mí cómo mando”, arrancó contando el ahora exdirigente xeneize.

Acto seguido, Mario Pergolini continuó con su relato: “Y los tiempos de las instituciones, de un lugar tan grande como Boca, a lo mejor no son mis tiempos. Lo que yo quiero en poco tiempo no se puede llevar a cabo. Hay que escuchar la opinión de todos, y por suerte es así. Todos entendemos que momentáneamente tenemos el manejo de los destinos de un club”.

Punto final

A pesar que Mario Pergolini descartó que haya tenido una mala relación con sus pares de Boca Juniors, en los minutos finales de su programa reconoció que estaba “frustrado y un poco triste” y que las relaciones “no estaban desgastadas”.

“Hay cosas que deben ser de otra manera y para que sean de otra manera me tengo que correr yo. Si quieren comunicar de forma separada, no quiero decir que estén haciendo esto, pero no es mi visión. No sé cómo llevarlo adelante así. Me parece cosas más integrales. La gente que hace la comunicación tiene que ser gente de Boca, mínimo hinchas de Boca. No es agarrar una agencia, a cualquiera. Sí le podés dar instrucciones en una cosa global, pero esa es mi visión y no creo que pueda llevarla adelante”, se sinceró.

Asimismo, confirmó su respaldo al actual presidente de Boca Junior, Jorge Amor Ameal. “No tengo duda que quien lo está llevando adelante es un tipo que realmente piensa en Boca. Pone a Boca por sobre todo, incluso por sobre cosas que le proponen amigos. Por Ameal lo digo. Él hace lo que le parece que está bien para Boca”.

Finalmente, fue consultado sobre su relación con Juan Román Riquelme, con quien se ha rumoreado tener discrepancias. “Sin dudas la fórmula es Ameal-Riquelme. El club está en buenas manos, con buena gente. Justo sale esta cuenta (por el Instagram del predio) y creo que la comunicación tiene que ser de una forma, pero si todo el resto cree que no, bueno, indudablemente soy yo. Me parece que no hay detonantes. No hablé con Román en estas 24 horas, hablé ayer con Delgado y Bermúdez. No se puede volver para atrás el tiempo”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más