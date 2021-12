New York City vs. Portland Timbers EN VIVO ONLINE se enfrentan en partido correspondiente a la final de la MLS en el Estadio Providence Park el sábado 11 de diciembre desde las 15:00 hora peruana. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN.

Debido a que Portland Timbers (Conferencia Oeste), donde milita Andy Polo que está ausente por lesión, obtuvo mayor cantidad de puntos en la primera etapa de la competencia, tendrá el derecho a ser local en la gran final. Los locales llegan al último partido luego de dejar en el camino al Minnesota United, Colorado Rapids y Real Salt Lake.

Por su parte, New York City FC superó al Atlanta United, New England Revolution, Philadelphia Union. El equipo del peruano Alexander Callens venció en la semifinal al New England Revolution, equipo que logró la mayor cantidad de puntos en la temporada.

El historial de encuentros entre ambos equipos es favorable al Portland Timbers, que suma cuatro triunfo contra solo uno del New York City. El último encuentro fue victoria para el Portland por la mínima diferencia.

Horarios del partido, New York City vs. Portland Timbers

Perú – 15:00

Colombia – 15:00

Ecuador – 15:00

México – 15:00

Chile – 17:00

Paraguay – 17:00

Venezuela – 16:00

Bolivia – 16:00

Argentina – 17:00

Uruguay – 17:00

Brasil – 17:00

Luego de ganar los play offs de la Conferencia Este y clasificar a la final, Alexander Callens se siente motivado. El también defensor de la selección peruana habló en la previa del partido: “Este club tiene para más, tiene mucho talento. Me siento contento de hacer historia, pero esto todavía no acaba y hay que seguir trabajando”.

Sobre el rival, señaló: “Sabemos que Portland es un gran equipo, que con su afición es un equipo muy fuerte y tienen jugadores con mucha calidad, pero nosotros vamos a salir a jugar como siempre. Es la primera final del club, somos 11 contra 11. los de afuera no juegan”.

Giovanni Savarese, técnico del Portland Timbers, también habló: “El sueño se hizo realidad por el arduo trabajo que todos han realizado este año. Nos sentimos muy orgullosos y entusiasmados”.

“Definitivamente es muy importante para nosotros estar en casa, el solo hecho de estar con nuestros aficionados aquí nos hace sentir muy bien en casa. Así que eso será muy importante para jugar la final”, añadió.

Posibles alineaciones

Portland Timbers: Clark; Van Rankin, Mabiala, Zuparic, Bravo; D. Chara, Paredes; Asprilla, Y. Chara, Valeri; Mora

New York City FC: Johnson; Amundsen, Callens, Chanot, Gray; Morales, Sands; Rodriguez, Moralez, Medina; Castellanos

