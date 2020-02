Neymar celebra este miércoles 28 años, aunque el festejo lo realizó el último domingo, un día después de la goleada 5-0 del PSG ante Montpellier. La fiesta generó polémica debido a que el último martes, el cuadro parisino jugó nuevamente por la Ligue 1. El triunfo 2-1 frente al Nantes no desvió la atención sobre el crack brasileño, quien se encuentra lesionado.

El pasado domingo 2 de febrero, Neymar organizó una fiesta en la exclusiva discoteca ‘Yoyo’, el local de moda en París. Al evento, que habría empezado a las 11 de la noche y durado pasada las dos de la madrugada, asistieron la gran mayoría de sus compañeros, quienes llegaron con sus parejas.

El video de la fiesta de Neymar

Entre las imágenes compartidas en Instagram por los asistentes, se puede ver a Edinson Cavani, Sergio Rico, Mitchel Bakker, Marcin Bulka, Ángel Di María, Marquinhos, Keylor Navas, Ander Herrera, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Marco Verratti, Juan Bernat y Eric Maxim Choupo-Moting. También llegó Memphis Depay, futbolista del Lyon.

Sin embargo, en las fotos publicadas en redes sociales, no aparece Kylian Mbappé. Según el diario “Mundo Deportivo”, el crack francés “no asistió al cumpleaños de su compañero de ataque porque acudió con Presnel Kimpembé, otro de los ausentes, a una Gala de la Fundación Tremplins de su ex compañero Blaise Matuidi, actualmente en la Juventus de Turín, celebrada en Disneyland París”.

Mientras que el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, no asistió, así como ningún integrante del cuerpo técnico.

La molestia de Tuchel

“Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros”, señaló este lunes el entrenador del París Saint-Germain Thomas Tuchel, acerca de la fiesta que organizó Neymar para festejar sus 28 años, el domingo en París, a 48 de jugar en Nantes la 23ª jornada.

“Protejo siempre a mis jugadores, me encanta este grupo. Con esta fiesta, acepto que es un poco difícil protegerlos, pero el contexto no se limita a blanco o negro. No es la mejor manera de preparar un partido, pero tampoco es la peor cosa”, dijo el técnico alemán en rueda de prensa.

Fiel a su costumbre, pero de manera más discreta que en los dos años precedentes, Neymar organizó una fiesta en el centro de París para celebrar su cumpleaños. Ataviados de blanco, acudieron muchos de sus compañeros del PSG.

“Es una pena, da cosas para hablar mal de nosotros. Debemos adaptarnos, pero no dejaré a un jugador en el banquillo porque haya ido a una fiesta”, añadió Tuchel.

El sábado, tras la victoria 5-0 ante el Montpellier, Tuchel ya mostró su disconformidad con la celebración."El aniversario de ‘Ney’ es el tipo de cosas que da la imagen de que no somos serios. Da la imagen de que no somos profesionales. Es una distracción, está claro", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

