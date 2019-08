Neymar no será considerado en el París-Saint Germain hasta que “aclare su futuro”

Neymar no jugará este domingo en la tercera jornada de la Ligue 1 frente al Toulouse, y no volverá a vestir la camiseta del PSG mientras no se aclare su futuro, indicó este sábado su entrenador, Thomas Tuchel, que precisó que ésta es la posición del club.

El DT contó que el brasileño "está cada vez más en forma" tras su recuperación por la lesión de comienzos de junio, pero "la posición del club es que, si la situación no es clara, no puede jugar. (...) Si la situación está clara mañana, podrá jugar, si no, no".

Neymar todavía no jugará con el PSG, según el técnico Thomas Tuchel. (Foto: Reuters)

Neymar ha entrenado "con buen ánimo" junto al resto de la plantilla, "pero por otro lado está su situación con el club, que es la misma", indicó Tuchel. Es decir, que está pendiente de si se consigue una oferta para irse de PSG antes del fin del mercado el 2 de septiembre, que es lo que él quiere.

Preguntado sobre si una próxima convocatoria para un partido significaría que se va a quedar en la capital francesa, Tuchel se mostró dubitativo, señaló que esa es una cuestión que habría que dirigir al director deportivo, Leonardo, y repitió: "puede jugar si la situación está clara".

El técnico alemán no quiso entrar en las razones de que el delantero se quiera ir. Sobre eso, se limitó a considerar que "hay que adaptarse a cada situación" y añadió que él lo que hará será preparar a sus jugadores para que estén al mejor nivel.

Reconoció que la situación de incertidumbre sobre Neymar "no ayuda" al equipo, pero es esforzó por quitarle hierro al asunto porque "todo el mundo sabe que las cosas son así" y "eso ocurre siempre con los grandes jugadores".

Fuente: EFE