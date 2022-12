Tenía nueve años y algunos meses encima cuando vio a su padre llorando desconsolado al lado de una radio vieja mientras escuchaba el relato de un partido de fútbol. Era 16 de julio de 1950 y en el Estadio Maracaná, colmado con más de 200 millones de personas, se perpetró el peor crimen (futbolístico) en Brasil: la selección perdió el Mundial en casa ante Uruguay. Y ahí estaba el padre de Pelé exteriorizando el peor sentimiento que puede haber frente a su pequeño hijo.

¿Por qué lloras, papá?, le preguntó inocentemente el pequeño Edson. No recibió respuesta alguna, pero tampoco dudó en hacerle una promesa. “Voy a ganar el Mundial para ti” , le dijo sin imaginar que sus palabras no solo le aliviaría el dolor, sino también marcaría su destino. Sería futbolista igual que su padre, Joao Ramos do Nascimento, pero llegaría muchísimo más lejos.

El 'Maracanazo' fue la mayor tragedia futbolística en la historia de Brasil. (Foto: AP)

Ocho años más tarde, Pelé fue llamado a formar parte de la selección brasileña para disputar el Mundial de 1958 en Suecia. En aquellos días largos y soleados del verano sueco, Edson Arantes do Nascimento, ahora de 17 años, levantaría por primera vez la copa del Mundo, además de ser el campeón más joven y anotó un doblete en la final, algo que nadie ha podido siquiera alcanzar. No había cumplido la mayoría de edad, pero ya sabía cuánto pesaba el trofeo dorado, ese que hoy celebra a más no poder, Lionel Messi.

Cosa curiosa, Pelé contó alguna vez que al llegar al país europeo, nadie sabía nada de Brasil y que incluso le preguntaron a través de un intérprete qué tal estaba Buenos Aires. Enojado respondió: “Escucha, Buenos Aires está en Argentina, no en Brasil”, y se retiró. Tal vez por eso fue que, a pesar de los rumores de propuestas de fichaje por el Real Madrid o el Manchester United, él prefirió quedarse en su país donde afirma que se sentía cómodo y para él eso valía mucho más.

Pelé ya había cumplido su promesa. Pero quería más. Además, aún tenía 17 años y estaba destinado a darle a Brasil la historia que tiene hoy. Jugó tres mundiales más y ganó dos. La segunda fue en Chile 1962, nada más cuatro años después, convirtiéndose en el único ser humano en la tierra en ser bicampeón mundial a tan temprana edad. Una increíble marca que Kylian Mbappé buscó alcanzar en Qatar 2022, pero se quedó en la puerta de la gloria: ¡Argentina, de Leo Messi, salió campeón!

En Inglaterra 66 pido haber logrado el tricampeonato, pero en el partido ante la Portugal de Eusebio fue molido a patadas hasta más no poder. La repudiable estrategia del técnico Otto Glória dio resultados y los europeos ganaron 3-1 con doblete de la ‘Pantera Negra’, mientras que Pelé no pudo anotar.

En México 70, Pelé agigantó su leyenda y lo puso en un sitio del Olimpo que nadie pudo alcanzar: se convirtió en tricampeón mundial. Nadie lo ha logrado hasta ahora. Pueden superar sus marcas, pueden sobrepasarlo en goles, pero jamás van a igualar su legado. Sobre todo, quedará en la historia la alegría que le pudo dar a su padre. “Podría decir que Dios me devolvió todo”, contó alguna vez.

Pelé y Jairzinho en México 70' tras el gol en la final. (Twitter)

¿Cómo está Pelé?

Gran parte de los hijos y nietos del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” pasaron la noche de Navidad en el hospital en el que el tricampeón mundial está ingresado desde hace casi un mes, en momentos en que su delicado estado de salud es motivo de cuidados y preocupación.

“Casi todos”, afirmó Kely Nascimento, una de las hijas del por muchos considerado mejor futbolista de todos los tiempos, al publicar en la madrugada de este domingo en su cuenta en Instagram una foto en la que aparece junto con sus hermanos y su madre en la habitación del hospital en que Pelé fue internado el 29 de noviembre pasado.

En la imagen están la esposa del “rey”, Marcia Aoki, sus tres hijos mayores, incluyendo el exportero Edinho, que llegó el sábado a Sao Paulo, y algunos de los nietos, pero no aparece la cama en la que Pelé está bajo cuidados intensivos.

“Casi todos. Feliz Navidad. Agradecimiento, amor, unión, familia... La esencia de la Navidad. Agradecemos a todos ustedes por todo el amor y la luz que nos dirigen. En esta vida loca y sorprendente, yo no sería nada sin ellos. Hoy y siempre: feliz Navidad, feliz todo”, afirmó Nascimento en su publicación.

Uno de los últimos en llegar fue Edinho, exportero del Santos y actual técnico del club Londrina, cuyos compromisos profesionales tan solo le permitieron acudir al hospital el sábado.

El estado de salud del exfutbolista de 82 años acapara la atención en Brasil desde el pasado miércoles, cuando el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó de un empeoramiento del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021 y dijo que Pelé está recibiendo cuidados relacionados con “disfunciones renales y cardíacas”.