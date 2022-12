Sabbag es un delantero barranquillero de 25 años, a quien apodan el ‘Jeque’ por su ascendencia siria. Sus registros en Primera División no alcanzan los 40 goles. Sin embargo, en este 2022 logró quince anotaciones con La Equidad de Colombia. Está en su momento más dulce de cara al arco. Formado en el Deportivo Cali, no ha tenido experiencias tan redondas en el extranjero: no pudo asentarse ni en el Tondela, ni tampoco en el fútbol argentino, donde defendió a Estudiantes de La Plata y a Newell’s Old Boys. Pero en los distintos videos donde puede observársele, Pablo Sabbag demuestra dotes técnicos que van más allá del típico centrodelantero grandulón (mide 1.88 centímetros). Sabe apoyarse, descargar a los compañeros, habilitar e incluso enganchar.

Para obtener información de primera mano sobre Sabbag, conversamos con Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, quien aceptó darnos la exclusiva. “La negociación fue hecha de club a club, y es un préstamo por un año, con opción de compra”, nos dijo de entrada. Y entonces las preguntas fueron sucediendo una tras otra.

—¿Qué puede esperar el hincha blanquiazul sobre Pablo Sabbag?

Pablo es un jugador que va muy bien por arriba. Es zurdo, pero le pega con ambas piernas. Es alto, pero a la vez muy veloz. Y a pesar de su riqueza técnica es alguien que corre los 90 minutos y lo deja todo en la cancha,

Presidente de Equidad se deshizo en elogios sobre Pablo Sabbag, flamante refuerzo de Alianza Lima | (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

—Eso en cuanto a sus virtudes técnicas. ¿Pero qué hay de la persona?

Es un futbolista serio, responsable, a carta cabal. Yo estoy absolutamente seguro de que en Alianza lo van a disfrutar, y muy posiblemente sea el goleador del fútbol peruano.

—¿Se puede decir que Sabbag es un goleador? Salvo en La Equidad, sus registros no han sido tan buenos en sus otros clubes...

Lo que pasa es que él desafortunadamente no ha jugado lo necesario. En Argentina no jugó y en Portugal tampoco. En La Equidad cuando jugó fue goleador. Es cuestión de que tenga minutos, pero Pablo Sabbag es goleador.

—Además de Alianza, ¿se podría saber qué otros equipos lo pretendían?

Hubo varias opciones por él. Estuvo interesado el Alavés de España, Juárez de México y tenía otra posibilidad de Ecuador que no se dio. Se decidió por Alianza Lima porque era la oferta más concreta.

Peleará el puesto con Hernán Barcos.

—¿Cómo está físicamente?

Llega 10 puntos. Él se ha ido a Perú para ser titular desde el primer partido. Trabaja duro. Estuvo entrenando en La Equidad hasta que salió de vacaciones. Estuvo diez días en Miami, pero nunca paró con sus rutinas. Es muy consciente. Está muy bien físicamente. No se preocupen por eso.

—¿Qué fue lo último que le comentó sobre esta nueva experiencia en su carrera?

Pablo está contento, animado y dispuesto a meter goles. Estoy completamente seguro de que le irá muy bien en Alianza Lima. No tengo la menor duda.

Esta mañana, Sabbag se sumará a los entrenamientos en el complejo Esther Grande de Bentín, conocerá por primera vez a sus compañeros y será presentado en sociedad. “Qué alegría que vengas al más grande mi bro”, le escribió Sergio Peña, el primer peruano que le dio la bienvenida. Habemus ‘9′.