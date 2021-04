La fracasada Superliga Europea continúa generando disgusto en el entorno futbolístico. Esta vez, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin se pronunció sobre el polémico torneo y lanzó una amenaza al Real Madrid previo al desarrollo de las semifinales de la Champions League.

En una entrevista con la televisión 24ur de su país, Aleksander Ceferin no dudó en responder a las declaraciones hechas por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien hace días señaló en el programa El Chiringuito: “Ha insultado a un compañero. No queremos un presidente de la UEFA que insulte a un presidente de un club”.

Entonces, el presidente de la UEFA replicó: “¿No quiere un presidente como yo? Ese es un incentivo aún mayor para quedarme. Quiere (Florentino) un presidente que lo obedezca, que lo escuche y que haga lo que él piensa. Y yo trato de hacer lo que creo bueno para el fútbol europeo y mundial”.

En ese contexto, el medio esloveno le consultó a Ceferin específicamente sobre un posible castigo al Real Madrid en las semifinales que disputará desde la próxima semana ante el Chelsea en la Champions League.

“La clave es que la temporada ya ha comenzado, que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido (Madrid vs. Chelsea) no se juegue la semana que viene. Pero esto será un poco diferente en el futuro”, contestó.

Por último, Ceferin insistió en las consecuencias que habrá tras la creación de la Superliga Europea. “Las puertas de la UEFA están abiertas, y al mismo tiempo todos tendrán que sufrir las consecuencias de sus acciones. Creo que todos estos clubes son parte de la UEFA, pero por supuesto, nunca volveré a tener una relación personal con ciertas personas. Siempre puedo separar eso”, finalizó el presidente de la UEFA.

