Buscando ganar la Champions League, el PSG realizó grandes contrataciones para la temporada 2021/2022. También se sumaron el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, el defensor español Sergio Ramos y el volante Georginio Wijnaldum.

El último de ellos llegó proveniente del Liverpool. Georginio Wijnaldum terminó su contrato con el equipo de Anfield y decidió llegar al PSG, dejando de lado al Barcelona. El tema económico fue un factor importante para la decisión del mediocampista.

A seis meses de su contratación (vínculo hasta el 2024), Wijnaldum sería uno de los jugadores en dejar el equipo parisino. El neerlandés no tiene muchos minutos y con un PSG que necesita hacer caja para cumplir con el fair play financiero, la salida del futbolista se estaría concretando.

En Liverpool, Wijnaldum tenía más presencia como un creativo y con juego sin balón, sin embargo, en el PSG no tiene un lugar claro. A veces juega como extremo, ayudando a los delanteros. Por cómo va el equipo, es complicado que Mauricio Pochettino le dé la posición que el neerlandés domina.

Georginio Wijnaldum dejó Liverpool tras cinco temporadas. (Foto: Getty Images)

En una entrevista de octubre a ‘NOS’, Wijnaldum ya había indicado que no estaba cómodo: “No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación”.

“He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado”.

El Newcastle sería el mayor interesado en contratarlo. Las ‘Urracas’ son los nuevos millonarios de Europa, pero recién podrán contratar en enero. Están en zona de descenso y los millones de euros están listos para ser gastados en fichajes.

