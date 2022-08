PSV chocará ante Mónaco EN VIVO | EN DIRECTO por el partido de vuelta de la tercera ronda previa de la Champions League 2022-23. Aquí te contamos cómo seguir el partido Minuto a Minuto, así como los canales de TV y horarios en el mundo.

Un momento complicado para el Mónaco y el PSV Eindhoven, ya que todo sigue igualado entre ambas escuadras y deberán buscar el desempate a toda costa, si desean estar a un paso de la fase de grupos.

PSV vs Mónaco: horarios en el mundo

Perú - 13:30 horas

México - 13:30 horas

Colombia - 13:30 horas

Chile - 14:30 horas

Argentina - 15:30 horas

Uruguay - 15:30 horas

España - 20:30 horas

El equipo de Ruud Van Nistelrooy fue por delante en el marcador en su visita al principado desde el minuto 38, cuando Joey Veerman anotó el 0-1 para el reciente campeón de la Supercopa de Países Bajos, hasta el 80, cuando Axel Disari estableció el 1-1. Ahora, todo se decidirá en el estadio Phillips. El ganador de este encuentro chocará en el playoff ante los Rangers o Unión Saint-Gilloise. Duelos que se disputarán el 16 de agosto y el 23 del mismo mes.

El St Gilloise derrotó 2-0 al Rangers, al que golpeó dos veces para el encuentro de vuelta. La primera, el 1-0, por medio de Teddy Teuma al borde de la media hora. La segunda, el 2-0, con un tanto de Dante Vanzeir de penalti en el minuto 76.

¿Cómo les fue a los otros equipos?

El Benfica dejó resuelto en el partido de ida su eliminatoria de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones contra el Midtjylland (4-1). Gonçalo Ramos anotó el 1-0 y el 2-0, en el 17 y el 33, respectivamente. El tercero, de Enzo Fernández. No se conformaron y Ramos aún añadió el 4-0 a la hora del duelo en el estadio de La Luz de Lisboa, donde Pione Sisto redujo la diferencia con el 4-1.

En Razgrad, al norte de Bulgaria, el Dinamo Zagreb también encarriló su eliminatoria frente al Ludogorets en nueve minutos. Dino Peric, en el 6, y el portero Sergio Padt en propia puerta, en el 9, lanzaron al conjunto croata, aunque el 1-2 anotado por Bernard Tekpetey mantiene viva la serie, a la espera de su resolución.

También va por delante el Viktoria Plzen (1-2). El testarazo de Pavel Bucha en el minuto 55 selló su remontada en el campo del Sheriff Tiraspol. El 1-0 para los locales fue obra de Akambi Rasheed desde el punto de penalti superada la media hora de partido. El conjunto checo empató antes del intermedio a través de otra pena máxima, transformada por Tomas Chory.

PSV vs Mónaco: ¿En dónde ver el partido?

El partido del PSV vs. Mónaco no será transmitido en Sudamérica, sin embargo, aquí podrás enterarte todas las incidencias y goles del duelo por Champions League. En Estados Unidos la transmisión la tendrá Paramount Plus para todo el territorio norteamericano.

