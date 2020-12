El cierre del 2020 para Real Madrid tenía buena pinta hasta este viernes. El club, mediante un comunicado oficial, informó el resultado final de los exámenes médicos a los que fue sometido Rodrygo Goes. El brasileño se marchó del partido contra Granada con mucho dolor por una molestia en la pierna.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho”, detalla la nota compartida por la ‘Casa blanca’ durante el día de la fiesta de Navidad.

Como es habitual en este tipo de situaciones, la entidad española no ha brindado alcances sobre el tiempo estimado de baja para el delantero. Sin embargo, el periódico AS adelantó que el ex Santos se perderá los próximos tres meses de competencia debido a la gravedad de la lesión diagnosticada.

En ese caso, Rodrygo se ausentará en la lucha por el primer lugar de LaLiga Santander que incluye un derbi con Atlético de Madrid. Además de la Supercopa de España que se desarrollará en la quincena de enero y, peor aún, no podrá colaborar en la eliminatoria a partido doble ante Atalanta por la Champions League.

¿Cómo se lesionó Rodrygo?

Rodrygo y Dimitri Foulquier, jugador del Granada, pelearon por una pelota en la banda derecha a los 35′. El delantero de Real Madrid sufrió un empujón que le dejó tirado en el césped, pero el juez pitó falta. No obstante, en la caída, el brasileño sintió un pinchazo en la pierna derecha.

Aún sobre la cancha del Alfredo Di Stéfano, el atacante mostró gestos de dolor mientras le atendieron los médicos. El jugador abandonó el campo encima de una camilla y en el trayecto al vestuario derramó unas lágrimas. Un par de días después se confirmó la grave lesión muscular.

